Ünlülere yönelik düzenlenen son uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri olan Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ortaya çıktı. İynemli'nin ifade özeti şöyle:

Telefonumda ve kullanmış olduğum uygulamalarda ekstra olarak şifreleme yoktur. Sadece tuş kilidi şifresi bulunmaktadır. Kendi rızam ile bu şifreyi veriyorum. Şifre 14XXXX'dir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım. İkametimde veya kapalı, açık alanlarda, yat, tekne vb. deniz araçlarında herhangi bir parti ve herhangi bir eğlence amaçlı organizasyon düzenlemedim. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan parti, festival, bar, kafe, organizasyon, konser vb. bir ortamda bulunmadım. Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. İkametimde ve gittiğim eğlence mekanlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle almadım. Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığım için çevremde bulunan arkadaş çevreme veya başkalarına böyle bir ikramda kesinlikle bulunmadım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum.