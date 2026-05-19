Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Törer, dizide büyük kazanın ardından kendisini terk edilmiş bir köyde bulan “Yasemin” karakterine hayat verecek.

Onur Saylak’ın yönetmenliğini üstlendiği, Ay Yapım imzalı dizide; korku, gerilim ve gizem unsurları iç içe geçecek. Hikâye, yaşanan büyük bir trafik kazasının ardından kazazedelerin kendilerini esrarengiz olayların yaşandığı terk edilmiş bir köyde bulmasıyla başlayacak.

Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Halil Babür, Alper Çankaya ve Sennur Nogaylar da yer alıyor. Aras Bulut İynemli dizide “Kemal Mezinniler”, Nilperi Şahinkaya “Şebnem”, Halil Babür “Erdil”, Alper Çankaya “Şahin” ve Sennur Nogaylar ise “Nilgün” karakterlerini canlandıracak.

İzleyiciyi sürükleyici ve karanlık bir atmosferin içine çekmeye hazırlanan “Eve Giden Yol”, şimdiden sezonun en çok konuşulacak yapımları arasında gösteriliyor.