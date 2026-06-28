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Bölgedeki kritik gelişme, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran’daki bazı askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıklamasıyla başladı. Bu operasyona misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt ve Bahreyn sınırları içerisinde yer alan ABD askeri noktalarını vurduğunu duyurdu. Kuveyt ve Bahreyn'in doğrudan hedef alınmasının ardından bölge ülkeleri peş peşe sert açıklamalar yayımladı.

ARAP BAŞKENTLERİNDEN EGEMENLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Saldırıların ardından diplomatik hatları hareketlendiren Arap ülkelerinin tepkileri şu şekilde oldu:

Suudi Arabistan: Dışişleri Bakanlığı, İran'ın hamlesini iki ülkenin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olarak tanımladı. Riyad yönetimi, Kuveyt ve Bahreyn'in güvenliğini korumak adına atacağı tüm adımlarda yanlarında olacağını ve tam dayanışma sergilediğini ilan etti.

-Katar ve BAE: Her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları da saldırıların uluslararası hukuk kurallarını çiğnediğini vurguladı. Katar, kınama mesajının yanı sıra krizin daha fazla büyümemesi adına acil diplomasi çağrısı yaparken; BAE, bölgesel istikrarın korunması gerektiğinin altını çizdi.

-Mısır ve Ürdün: Kahire ve Amman yönetimleri, bu saldırıların Orta Doğu'yu tehlikeli bir girdaba sürükleyebilecek bir egemenlik ihlali olduğunu belirterek, Kuveyt ve Bahreyn'e tam destek verdiklerini açıkladı.

-Umman ve Lübnan: Bölgesel güvenliği tehdit eden tüm askeri eylemleri reddettiğini duyuran Umman, taraflara diyalog ve gerginliği düşürme çağrısı yaptı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise gelişmeleri "bölgesel istikrara yönelik ağır bir darbe" olarak niteleyerek dayanışma mesajı gönderdi.

KİK: "BÖLGESEL BARIŞ ÇABALARI BALTALANDI"

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi de kurumsal olarak saldırıların karşısında olduklarını belirtti. El-Budeyvi, bölgede uzun süredir inşa edilmeye çalışılan diplomatik köprülerin ve barış çabalarının bu tür agresif askeri adımlarla baltalandığını ifade ederek küresel kamuoyunu sağduyuya davet etti. Süreç, uluslararası arenada ve bölge genelinde yakından takip ediliyor.