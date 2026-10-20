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Kaynak: İHA

Eskişehir'de güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadele kararlılığı aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı güçlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen son operasyonların bilançosu açıklandı.

12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki 189 uygulama noktasında 815 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs, 5 yıla kadar aranan 31 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 127 şahsın yakalandığı ifade edildi.