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Kaynak: DHA

Olay, saat 18.00 sıralarında Gebze Akse Mahallesi, Veysel Karani Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Polis ekipleri tarafından aranan ve sitenin yöneticisi olan S.A’yı yakalamak için polis özel harekat ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Binanın 7’inci katında bulunan şüpheli yakalanacağını anlayınca kaçmak isterken, merdivenlerden düşerek yaralandı. Şüpheli S.A. olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.