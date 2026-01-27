Yalova'da 27 Aralık'ta yapılan IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin polise ateş açması sonucu çatışma çıkmıştı. Çatışmada üç polis memuru hayatını kaybetmiş, yedi polis ve bir bekçi de yaralanmıştı.

Barış Terkoğlu, Yalova'da IŞİD'e yönelik düzenlenen ve üç polisin şehit olduğu operasyonla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı anlattı. Terkoğlu bulunan silahlara değinerek, "Çok büyük ihtimalle yılbaşında bir silahlı eylem planlıyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.

TİMUR SOYKAN: IŞİDLİLER ARAMIZDA

Olayın ardından IŞİD’lilerin Yalova’da nasıl kamp evi kurduğu ise tartışma konusu olmuştu. Ancak IŞİD’lilere dair çapıcı bir iddia daha geldi. Timur Soykan korkutucu tabloyu Onlar TV yayınında açıkladı.

Soykan IŞİD’lilerin aramızda nasıl kol attığını canlı yayında anlattı. Soykan, “Biz bu insanlara vatandaşlık ve oturum izni bile vermişiz. Doğalgaz tesisatçısı IŞİD’li. Adana'da oto galerici IŞİD’in tetikçisi. İstanbul'da yazılım şirketi olan adam IŞİD kamplarında çalışmış ve katliamlara katılmış. Böyle korkunç bir tablo ortaya çıkıyor” dedi.