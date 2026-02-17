Aralıklı oruç, meğer sanıldığı kadar mucizevi değilmiş. Bilim insanları, aralıklı orucun kilo vermede geleneksel diyetlerden daha etkili olmadığını ortaya koydu.

1995 KİŞİNİN VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Cochrane Associate Centre tarafından yürütülen analizde, 5:2 diyeti ve zaman kısıtlamalı beslenme yöntemlerinin sonuçları mercek altına alındı. Araştırmada Avrupa, Kuzey Amerika, Çin, Avustralya ve Güney Amerika'dan toplam 1995 yetişkinin verileri değerlendirildi.

Çalışmada en fazla 12 aylık kısa vadeli sonuçlara odaklandı.

Sonuç olarak aşırı kilolu/obez bireylerin aralıklı oruca başvurduklarında geleneksel diyet uygulayanlarla benzer oranlarda kilo verdiği görüldü.

EN AZ YÜZDE 5 KİLO KAYBI SAĞLAMASI GEREKİYOR

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, aralıklı oruç yapanların vücut ağırlıklarının yalnızca yüzde 3'ünü kaybedebilmesi oldu.

Tıp dünyası bir diyetin klinik olarak başarılı sayılabilmesi için en az yüzde 5 kilo kaybı sağlaması gerektiğini savunuyor. Bu da aralıklı orucun, "hiç diyet yapmamak" ile kıyaslandığında bile beklentilerin altında kaldığını gösteriyor.

NEDEN İŞE YARAMIYOR?

Uzmanlara göre aralıklı oruçta insanlar aç kaldıkları süre boyunca daha az hareket etme eğilimi gösteriyor. Ayrıca birçok kişi 2-3 günlük açlığın vücudu değiştireceğine inanıyor. Kan değerlerindeki protein değişimleri en az 3 günlük açlığın ardından kendini göstermeye başlıyor.

Araştırmanın diğer bulgusu ise aralıklı orucun yaşam kalitesini diğer diyetlerden daha fazla artırdığına dair hiçbir kanıt bulunamamış olması.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NEDİR?

Aralıklı oruç, günü ikiye bölen, 16 saat aç kalıp kalan 8 saatte yemek yenilmesini içeren, 2 öğünden oluşan beslenme şekli. 16:8 kuralı olarak bilinen 16 saat yemek yenmemesi sonrası kalan 8 saatte sağlıklı bir şekilde beslenilmesine odaklanır. Aralıklı oruçtaki bu 16 saatlik açlığın içine uyku saatleri de dahil.

Sabah ve akşam öğünleri arasındaki 8 saat boyunca katı besinler tüketilmez, su, sade soda, şekersiz kahve veya çay gibi kalorisiz sıvıların tüketilmesi önerilir çünkü aralıklı oruç diyetinde gıda tüketiminin yanı sıra yeterli sıvı alımı da önemli.