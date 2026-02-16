Yeniçağ Gazetesi
16 Şubat 2026 Pazartesi
BORSA İSTANBUL REKOR KIRDI
Aralıklı oruç efsanesi çöktü mü? Bilim insanları açıkladı: Hangi diyet daha iyi?

Aralıklı oruç efsanesi çöktü mü? Bilim insanları açıkladı: Hangi diyet daha iyi?

Bilim insanları, aralıklı oruç diyetlerinin kilo verme konusunda klasik kalori kısıtlamalı beslenmelerden üstün olmadığını belirledi.

İngiltere merkezli bağımsız Cochrane kuruluşunun gerçekleştirdiği kapsamlı inceleme, bu yöntemin yaşam kalitesini de diğer diyetlere göre kayda değer oranda iyileştirmediğini ortaya koydu.

Araştırma ekibi, 2016-2024 yılları arasında Kuzey Amerika, Avustralya, Çin, Danimarka, Almanya, Norveç ve Brezilya’da yürütülen 22 klinik çalışmayı mercek altına aldı. Bu çalışmalara toplam 1995 fazla kilolu veya obez yetişkin katıldı.

5:2 diyeti ve zaman kısıtlamalı beslenme gibi aralıklı oruç modellerini uygulayan katılımcılar ile geleneksel kalori azaltma yöntemlerini tercih edenlerin kilo kaybı oranları karşılaştırıldı.

Sonuçlar, her iki yaklaşımın da benzer düzeyde kilo verdirdiğini gösterdi.

Kilo kaybı farkı istatistiksel olarak anlamlı çıkmazken, elde edilen azalma klinik açıdan önemli kabul edilen yüzde 5 eşiğinin altında kaldı. Yaşam kalitesi açısından da aralıklı orucun diğer diyetlere göre belirgin bir avantaj sağladığına dair güçlü delil bulunamadı.

Bazı kişiler için sürdürülebilir olsa da, bilimsel bulgular aralıklı orucun diğer yöntemlere göre net bir üstünlük taşıdığını desteklemiyor. İncelenen çalışmaların büyük bölümü 12 aylık sonuçları kapsadığı için uzun dönem etkiler henüz belirsizliğini koruyor.

Araştırmanın başyazarı, Buenos Aires’teki İtalyan Hastanesi Cochrane Associate Centre Direktörü Dr. Luis Garegnani, “Aralıklı oruç sihirli bir formül değil fakat kilo kontrolünde tercih edilebilecek seçeneklerden yalnızca biridir.”

“Geleneksel diyetlerle kıyaslandığında benzer sonuçlar ortaya koyar. Açıkça daha etkili görünmüyor fakat daha kötü de sayılmaz.” dedi.

Çalışma, Cochrane Library’de yayımlandı.

Kaynak: AA
