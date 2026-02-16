Aralıklı oruç efsanesi çöktü mü? Bilim insanları açıkladı: Hangi diyet daha iyi?

Bazı kişiler için sürdürülebilir olsa da, bilimsel bulgular aralıklı orucun diğer yöntemlere göre net bir üstünlük taşıdığını desteklemiyor. İncelenen çalışmaların büyük bölümü 12 aylık sonuçları kapsadığı için uzun dönem etkiler henüz belirsizliğini koruyor.