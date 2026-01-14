Listenin zirvesinde Evrim Ağacı yer alırken, bazı kanallar önemli yükselişler yakaladı, bazı büyük kanallarda ise düşüş dikkat çekti. İşte, Aralık ayı YouTube bilim kanalları: Kim yükseldi, kim geriledi?
Aralık ayı YouTube bilim kanalları: Kim Yükseldi, Kim Geriledi?
Türkiye’de bilim ve teknoloji odaklı YouTube kanallarının Aralık ayı izlenme ve abone verileri belli oldu. Peki, Aralık ayı YouTube bilim kanalları: Kim yükseldi, kim geriledi?
EVRİM AĞACI ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Aralık ayında 26,9 milyon izlenme elde eden Evrim Ağacı, Kasım ayına göre 831 bin izlenme artışı yakalayarak listenin ilk sırasında yer aldı. Kanal, bu süreçte 30 bin yeni abone kazanarak toplamda 4,63 milyon aboneye ulaştı.
AYHAN TARAKCI İKİNCİ SIRADA
Listenin ikinci sırasında yer alan Ayhan Tarakcı, Aralık ayında 8,3 milyon izlenme elde etti. Kanal, bir önceki aya göre 423 bin izlenme artışı yaşarken toplam abone sayısını 820 bine çıkardı.
BARIŞ ÖZCAN'DA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye’nin en büyük YouTube kanallarından biri olan Barış Özcan, Aralık ayında 4,29 milyon izlenme aldı. Ancak Kasım ayına göre 397 bin izlenme kaybı yaşaması dikkat çekti. Buna rağmen kanal, 6,67 milyon abone ile en yüksek abone sayısına sahip kanal olmayı sürdürüyor.
EN BÜYÜK SIÇRAMA: ARMAN ACAR
Aralık ayının en dikkat çekici yükselişi Arman Acar kanalında yaşandı. Kanal, bir önceki aya göre 1,76 milyon izlenme artışı yakalayarak 2,42 milyon izlenmeye ulaştı. Aynı dönemde 53 binin üzerinde yeni abone kazandı.
İZLENME KAYBI YAŞAYAN KANALLAR
Aralık ayında bazı kanallar izlenme düşüşü yaşadı. Astrapera, Erhan Meydan, Sonraki Adım ve Utku Şen kanallarında Kasım ayına göre gerileme gözlemlendi.