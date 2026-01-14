Aralık ayı YouTube bilim kanalları: Kim Yükseldi, Kim Geriledi?

BARIŞ ÖZCAN'DA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin en büyük YouTube kanallarından biri olan Barış Özcan, Aralık ayında 4,29 milyon izlenme aldı. Ancak Kasım ayına göre 397 bin izlenme kaybı yaşaması dikkat çekti. Buna rağmen kanal, 6,67 milyon abone ile en yüksek abone sayısına sahip kanal olmayı sürdürüyor.