Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken dün İstanbul'da gerçekleşen toplantıda Fatih Tekke ve Ertuğrul Doğan son durumu masaya yatırdı.

NOKTA ATIŞI TRANSFERLER HEDEFLENİYOR

Kadroda önemli eksikleri bulunan Bordo Mavililer sezonun ilk yarısında gösterdiği başarıyı ikinci yarıya da taşımak için transferde nokta atışı hamleler yapmayı planlıyor.

NWAIWU'DAN SONRA GÖZLER SOL KANATTA

Savunma hattını 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile güçlendiren Trabzonspor şimdi ise gözünü sol bek ve sol kanat transferlerine çevirdi.

SOL BEK İÇİN FRANSA'DAN İKİ ADAY

Sol bek transferinde Fransa Ligue 1'de forma giyen Yongwa ve Ekomie olmak üzere iki oyuncu için teklif yapan bordo mavili yönetim bir yandan da sol kanata yapacağı hamleyle ilgili planlamalarını sürdürüyor.

ARAL ŞİMŞİR'DEN KÖTÜ HABER GELDİ

Genç ve geleceğe yönelik potansiye taşıyan oyunculara yönelen Trabzonspor bu doğrultuda uzun süredir gündemindeki gurbetçi oyuncu Aral Şimşir için Danimarka ekibi Midtjylland'a bir teklif yapmıştı.

TRABZONSPOR'UN 8.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Danimarka basınından gelen haberlere göre; Trabzonspor'un yaptığı 8.5 milyon Euro'luk teklif Midtjylland tarafından reddedildi.

MIDTJYLLAND 12 MİLYON EURO BEKLİYOR

Bu sezon etkileyici performansıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Aral Şimşir için Midtjylland'ın en az 12 milyon Euro seviyelerinde bir teklifi değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.

ARAL ŞİMŞİR PİŞMANLIK YAŞATTI

Bu gelişme üzerine Trabzonspor'un yüksek maliyeti nedeniyle şimdilik Aral Şimşir transferini askıya alması bekleniyor.

Geçmiş dönemlerde de Aral Şimşir Trabzonspor'un gündemine gelmiş ancak çok daha düşük bonservisler konuşulmasına rağmen transfer gerçekleşmemişti.