Aral Şimşir’denSilkeborg IF ile FC Midtjylland, Danimarka Süper Lig’in 21. haftasında karşılaştı. Mücadele 4-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Aral Şimşir istatistikleri altüst etti: Trabzonspor için kaçan balık büyük oldu
Midtjylland'ın Danimarka Süper Lig’de Silkeborg’u 4-0 mağlup ettiği maçta Aral Şimşir 2 gol ve 2 asistle maça damga vurdu. Trabzonspor’un ara transfer döneminde ısrarlı bir şekilde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu milli oyuncunun performansı parmak ısırttı.Derleyen: Furkan Çelik
Aral Şimşir, 29. dakikada takımını öne geçirdi. Genç oyuncu ilk yarıda skoru belirleyen isim oldu.
Şimşir, 66. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Attığı ikinci golle farkı açtı ve maçın kaderini belirledi.
Midtjylland’ın 48. dakikada Castillo ve 73. dakikada Brumado ile bulduğu gollerde asist yapan isim yine Aral Şimşir oldu. Genç oyuncu karşılaşmayı 2 gol 2 asistle tamamladı.
75. dakikada yerini Chilufya’ya bırakan Şimşir, dört dörtlük performansıyla adından söz ettirdi.
Bu galibiyetle Midtjylland puanını 45’e yükselterek ligde ikinci sıraya yerleşti. Üst üste dördüncü yenilgisini alan Silkeborg ise 19 puanda kaldı.
Trabzonspor ara transfer döneminde Aral Şimşir'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmiş ancak başarılı olamamıştı.