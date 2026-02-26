Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Aral Şimşir istatistikleri altüst etti: Trabzonspor için kaçan balık büyük oldu

Aral Şimşir istatistikleri altüst etti: Trabzonspor için kaçan balık büyük oldu

Midtjylland'ın Danimarka Süper Lig’de Silkeborg’u 4-0 mağlup ettiği maçta Aral Şimşir 2 gol ve 2 asistle maça damga vurdu. Trabzonspor’un ara transfer döneminde ısrarlı bir şekilde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu milli oyuncunun performansı parmak ısırttı.

Aral Şimşir istatistikleri altüst etti: Trabzonspor için kaçan balık büyük oldu - Resim: 1

Aral Şimşir’denSilkeborg IF ile FC Midtjylland, Danimarka Süper Lig’in 21. haftasında karşılaştı. Mücadele 4-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Aral Şimşir istatistikleri altüst etti: Trabzonspor için kaçan balık büyük oldu - Resim: 2

Aral Şimşir, 29. dakikada takımını öne geçirdi. Genç oyuncu ilk yarıda skoru belirleyen isim oldu.

Aral Şimşir istatistikleri altüst etti: Trabzonspor için kaçan balık büyük oldu - Resim: 3

Şimşir, 66. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Attığı ikinci golle farkı açtı ve maçın kaderini belirledi.

Aral Şimşir istatistikleri altüst etti: Trabzonspor için kaçan balık büyük oldu - Resim: 4

Midtjylland’ın 48. dakikada Castillo ve 73. dakikada Brumado ile bulduğu gollerde asist yapan isim yine Aral Şimşir oldu. Genç oyuncu karşılaşmayı 2 gol 2 asistle tamamladı.

Aral Şimşir istatistikleri altüst etti: Trabzonspor için kaçan balık büyük oldu - Resim: 5

75. dakikada yerini Chilufya’ya bırakan Şimşir, dört dörtlük performansıyla adından söz ettirdi.

Aral Şimşir istatistikleri altüst etti: Trabzonspor için kaçan balık büyük oldu - Resim: 6

Bu galibiyetle Midtjylland puanını 45’e yükselterek ligde ikinci sıraya yerleşti. Üst üste dördüncü yenilgisini alan Silkeborg ise 19 puanda kaldı.

Aral Şimşir istatistikleri altüst etti: Trabzonspor için kaçan balık büyük oldu - Resim: 7

Trabzonspor ara transfer döneminde Aral Şimşir'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmiş ancak başarılı olamamıştı.

