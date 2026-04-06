Danimarka Süper Ligi'nin şampiyonluk turunda zirve mücadelesi veren Midtjylland bitime 8 hafta kala evinde Sönderjyske ile karşı karşıya geldi.

ARAL ŞİMŞİR RÜZGARI ESTİ

Karşılaşmada 23 yaşındaki milli oyuncu Aral Şimşir rüzgarı esti. A Milli Takım ile Dünya Kupası'na gitmeyi hedefleyen Aral Şimşir son açıklanan aday kadroda yer almasına rağmen sakatlığı nedeniyle play-off maçlarında forma giyememişti.

DÜNYA KUPASI MOTİVASYONU

Aral sezon boyunca yakaladığı etkileyici formu Dünya Kupası motivasyonuyla yukarı taşıyarak Midtjylland Sönderjyske ile karşı karşıya geldiği maça damgasını vurdu.

İLK YARININ SKORUNU BELİRLEDİ

Mücadelenin 19. dakikasında Aral Şimşir, ceza sahası içerisinde Sönderjyske savunma hattını geçerek uzak köşeye çektiği şutla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

FARKI İKİYE ÇIKARAN GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

İlk yarının sonucunu belirleyen Aral Şimşir 58. dakikada da Dario Osorio'nun golünde attığı derin pasla asisti yapan isim oldu.

ARAL ÇIKTIKTAN SONRA MIDTJYLLAND DAĞILDI

Görevini fazlasıyla yapan Aral Şimşir'in 72. dakikada yerini Franculino'ya bırakmasının ardından Midtjylland 2-0'lık skor avantajını koruyamadı ve konuk ekibin 83'te Haidara, 89'ta da Hyseni ile son bölümde bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

MİLLİ OYUNCU DANİMARKA'DA ÖVGÜ TOPLADI

Midtjylland'ın 2-0 öne geçtiği maçta 6 dakika içerisinde yediği gollerle 1 puana razı gelmesi eleştiri konusu olsa da milli oyuncu Aral Şimşir'in performansı da övgü topladı.

46 MAÇTA 31 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Danimarka ekibiyle toplam 46 maçta forma giyen sol kanat oyuncusu 12 gol, 19 asistle etkileyici bir form grafiği gösterdi.