Trabzon’un Araklı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Araklı Tüneli içinde üç aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası yaşandı. İlk tespitlere göre kazada 4 kişi yaralandı.

Kazanın meydana gelmesiyle birlikte araçlar tünel içindeki yangın söndürme su vanasına çarptı ve vanada patlama meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin ayakta sürdürüldüğü belirtildi.

Kaza sebebiyle tünelde kısa süreli yoğunluk oluştu. Araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak normale döndürüldü.