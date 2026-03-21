İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japonya merkezli Kyodo haber ajansına İran’a karşı başlatılan savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan çatışmayı "İran’a dayatılan bir savaş" olarak niteleyen Arakçi, saldırılar başladığında Tahran'ın Washington yönetimi ile müzakere sürecinde olduğunu hatırlattı. Arakçi, İran’a karşı yürütülen savaşın "yasadışı ve kışkırtılmamış bir saldırganlık eylemi" olduğunu yineleyerek, İran'ın eylemlerinin öz savunma odaklı olduğunu ve "gerektiği sürece" devam edeceğini vurguladı.

"BOĞAZI KAPATMADIK"

Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın durumuna da değindi. Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapalı olmadığının altını çizen Arakçi, "Boğazı kapatmadık. Açık" dedi. Arakçi, buna rağmen İran'a yönelik saldırılara destek veren ülkelere ait gemilere boğazın kullanımı konusunda kısıtlamalar getirdiklerini ifade etti. Arakçi, Tahran yönetimi ile temas kuracak Japonya gibi bazı ülkelere Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişi sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

ARAKÇİ’DEN ULUSLARARASI TOPLUMA TAVIR ALMA ÇAĞRISI

Japonya dahil uluslararası toplumu İran’a yapılan saldırılara karşı tavır almaya çağıran Arakçi, Tokyo yönetiminin "dengeli ve adil" tutumundan ve İran ile uzun süredir devam eden dostane ilişkilerinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

"ATEŞKES DEĞİL, SAVAŞIN KALICI ŞEKİLDE SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ"

Arakçi, birçok ülkenin çatışmaya son vermek için arabuluculuk girişiminde bulunduğunu ve İran'ın "her türlü girişime açık olduğunu" belirterek, önerileri değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti. ABD’nin gerçek bir çözüme hazır olduğuna inanmadıklarını kaydeden Arakçi, İran'ın "ateşkes değil, savaşın eksiksiz, kapsamlı ve kalıcı bir şekilde sona ermesini" istediğinin altını çizdi.