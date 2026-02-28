ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları uluslararası toplumda yankı bulmaya devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi, İran’a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıların ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na resmi mektup gönderdi.

İran tarafından gönderilen mektupta, saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu savunulurken, Tahran yönetimi meşru müdafaa hakkını kullanmayı sürdüreceğini bildirdi.

“BM ŞARTI’NIN AÇIK İHLALİ”

Mektupta, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilen hava saldırılarının BM Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasını ihlal ettiği ifade edilerek, söz konusu eylemlerin İran’a karşı “açık bir silahlı saldırı” niteliği taşıdığı kaydedildi.

İran yönetimi, bu nedenle BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru savunma hakkını kullandığını belirtti.

“TÜM SAVUNMA KAPASİTESİ KULLANILACAK”

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılara karşı koymak ve caydırıcılık sağlamak amacıyla tüm savunma imkanlarını devreye sokacağı ifade edildi.

Öte yandan mektupta, bölgede İran’a karşı kullanılan düşman üsleri, askeri tesisler ve varlıkların meşru askeri hedef olarak değerlendirileceği bildirildi.

“SALDIRILAR DURANA KADAR SÜRECEK”

İran, saldırganlığın tamamen ve koşulsuz şekilde sona erdirilmesine kadar meşru müdafaa hakkını “kararlı ve derhal” kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Arakçi, “Bu saldırı eylemine karşılık olarak, İran İslam Cumhuriyeti, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca, doğuştan gelen ve meşru öz savunma hakkını kullanmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri, bu suç teşkil eden saldırganlıkla mücadele etmek ve düşmanca eylemleri caydırmak için gerekli tüm savunma yeteneklerini ve imkanlarını kullanacaktır. Buna göre, bölgedeki düşman güçlerinin tüm üsleri, tesisleri ve varlıkları, İran'ın öz savunma hakkını kullanması çerçevesinde meşru askeri hedefler olarak kabul edilecek ve İran, saldırganlık tamamen ve koşulsuz olarak durdurulana kadar öz savunma hakkını kararlı ve gecikmeksizin kullanmaya devam edecektir” sözlerini sarf etti.