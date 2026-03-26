Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, ABD’nin İsrail’in Gazze ablukasını “güvenlik” gerekçesiyle meşrulaştırırken, aynı yaklaşımı İran söz konusu olduğunda göstermediğini belirtti. Arakçi, “ABD, İsrail’in Gazze ablukasını destekleyerek insani yardımların önünü kesiyor. Buna karşılık İran’ın Hürmüz Boğazı’nda kendini savunma hakkını kullanmasını ise kınıyor” ifadelerini kullandı.

İsrail’in eylemlerinin uluslararası alanda görmezden gelindiğini öne süren Arakçi, İran’ın ise saldırılara karşı aldığı önlemler nedeniyle eleştirildiğini dile getirdi. Açıklamasında uluslararası hukuka da vurgu yapan Arakçi, “Uluslararası hukuk, keyfi şekilde kullanılan bir araç değildir” değerlendirmesinde bulundu.