Yönetmen koltuğunda oturan Serkis, aynı zamanda Gollum/Smeagol rolüyle yeniden kamera karşısına geçecek. Efsane kadrodan Ian McKellen Gandalf olarak, Elijah Wood ise Frodo Baggins rolüyle geri dönüyor. Ayrıca Lee Pace de Thranduil karakteriyle projede yer alacak.

Kadronun yeni isimleri arasında Kate Winslet (Marigol) ve Leo Woodall (Halvard) bulunuyor. Daha önce Viggo Mortensen tarafından canlandırılan Aragorn/Strider karakterinin bu kez Jamie Dornan’a emanet edilmesi dikkat çekti.

Warner Bros. tarafından yapılan duyuruya göre film, 17 Aralık 2027’de sinemalarda olacak.