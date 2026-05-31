2025 yılı boyunca neredeyse her ay yeni bir rekor tazeleyen altın fiyatları, 1 Ekim 2025 tarihindeki 3.865 dolar seviyesinden başlayarak ocak ayında ilk kez 5.000 dolar sınırını aştı ve ay sonuna doğru zirveye ulaştı. Gümüş cephesinde ise daha keskin bir yükseliş grafiği izlendi. 47 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, süreç içinde ilk kez 100 doların üzerine çıkarak 116 dolara kadar tırmandı.
Aradaki fark şaşırttı: İşte “altın kahinlerinin” haziran ayı tahminleri
2025 yılındaki tarihi zirvelerinin ardından 25 Mayıs itibarıyla altın 4.463 dolara, gümüş 74 dolara geriledi. Kıymetli metallerde son 12 ayda yaşanan kazançların ardından, 3 uzman haziran ayı için kritik fiyat tahminlerini açıkladı.
Ancak zirve döneminin ardından piyasada ibre tersine döndü. Kıymetli metallerde yaşanan bu geri çekilmede birkaç önemli küresel gelişme rol oynuyor. İran'daki savaş ortamı enerji fiyatlarını tırmandırırken bazı yatırımcıların sermayelerini altından uzaklaştırmasına neden oldu.
ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını uzun süre yüksek tutma ihtimali; altın ve gümüşü, tahvil, vadeli mevduat ve yüksek getirili tasarruf hesapları gibi faiz getirisi sunan enstrümanlar karşısında daha az cazip kılıyor.
Uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında ise görünüm hâlâ güçlü duruyor. Son 12 aylık süreçte altın yüzde 36, gümüş ise yüzde 133 oranında değer kazanmış durumda. Yaşanan bu tarihi yükseliş trendinin ardından bir düzeltme ve yavaşlama dönemi uzmanlarca normal karşılanıyor.
Değerli metaller uzmanları, piyasanın mevcut belirsiz yapısı nedeniyle Haziran ayı için farklı senaryolar üzerinde duruyor.
Thomas Winmill (Midas Funds Portföy Yöneticisi)
"Haziran ayında altın fiyatlarında mevcut seviyelerden yüzde 0 ile yüzde 5 arasında bir düşüş bekliyoruz. Mevsimsel veriler, küresel mücevher üreticilerinin talebindeki durgunluk nedeniyle Haziran ve Temmuz aylarında fiyatların aşağı yönlü seyrettiğini gösteriyor.
Deric Ned (Ridgemont Metals Kurucusu ve CEO'su)
Ned, Haziran ayında altının 4.400 ila 4.800 dolar bandında hareket etmesini, ayın sonuna doğru ise yükselişe geçmesini bekliyor. Temel senaryosunu 4.650 - 4.750 dolar aralığı olarak açıklayan Ned, şu değerlendirmede bulunuyor:
"İran'daki durum tırmanır veya dolar değer kaybederse 4.800 doların üzeri görülebilir. Enflasyon yükselir ve Fed şahin duruşunu korursa 4.400 dolar seviyesi yeniden test edilebilir ancak bu seviyenin altına kalıcı bir düşüş beklemiyorum."
Yüksek gelen nisan ayı TÜFE verilerine ve 2026 faiz indirimi beklentilerinin fiyatlanmasına rağmen altının güçlü durduğunu vurgulayan Ned, bu durumu 1970 ve 1980'lerdeki stagflasyon dönemlerine benzetiyor.
Brett Elliott (APMEX Pazarlama Direktörü)
Geniş bir bant aralığı öngören Elliott, geçmiş performanslara bakıldığında uç noktaların 4.050 ile 4.950 dolar arasında olduğunu, ancak yeni bir katalizör oluşmadığı sürece hareketin 4.300 ila 4.725 dolar arasında sıkışacağını tahmin ediyor:
"Altın şu an riskli bir varlık gibi fiyatlanıyor ve İran'daki savaş süreci nedeniyle petrol fiyatlarıyla güçlü bir negatif korelasyon sergiliyor. Yüksek petrol fiyatları, faizlerin de yüksek kalacağı beklentisini doğurarak altını baskılıyor. Çatışmalar alevlenirse düşüş, barış anlaşması sağlanırsa yukarı yönlü sert bir sıçrama görebiliriz."