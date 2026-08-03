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Kaynak: DHA

Olay, 200 Evler Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi kavşağında oldu. Düğün konvoyundaki Bahadır E.’nin kullandığı otomobildeki Mehmet Eren Y., video çekmek için başını aracın camından dışarı çıkardı. Mehmet Eren Y., bu sırada yolcu indirmek için duraksayan 52 yaşındaki B.E.’nin kullandığı servis minibüsüne başını çarpıp, yere düştü. Yaralanan Mehmet Eren Y., hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Mehmet Eren Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Bahadır E.’yi ‘Taksirle yaralama’ suçlamasıyla gözaltına aldı.