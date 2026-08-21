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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 20 Ağustos tarihinde Zeytinburnu ilçesinde bir araca yönelik düzenlenen operasyonda kamyonetten 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahsın "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.