İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir otomobili takibe aldı. Araç, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Pirinçlik uygulama noktasında durduruldu.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı detaylı aramada, uyuşturucu maddenin aracın tamponu ve kapı içlerine gizlendiği belirlendi. İncelemede, toplam 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.