Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada poşet içerisinde 35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan K.T, Ö.B. ve M.A.isimli şahıslar gözaltına alınd. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen kişi şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Araçta uyuşturucu ile yakalandılar: 2 kişi tutuklandı
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Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 35 gram uyuşturucu madde ile geçirildi.
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