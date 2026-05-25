Araçta mahsur kalan yaralılar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gönen ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Şener Uğur Sokak’ta meydana geldi. M.B. yönetimindeki 10 ATP 519 plakalı otomobil ile İ.K.’nin kullandığı 45 P 3481 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, araç içerisindeki kişiler sıkışarak mahsur kaldı.

Kazayı fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan, 1 araç ve 4 personelden oluşan itfaiye ekibi, araçlarda sıkışan sürücüler M.B. ve İ.K. ile yolcu S.K.’yi kurtarmak için çalışma gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonucunda bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan M.B., İ.K. ve S.K., ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.