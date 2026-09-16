Kaynak: İHA

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapay şelale istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüleri, yol üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan vatandaşlara yol vermek için durakladı. Bu sırada plaka ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir motosiklet, duran iki otomobilin arasından kontrolsüz ve hızlı bir şekilde geçiş yaptı.

Süratle ilerleyen motosiklet, önce duran araçlardan birinin yan aynasına, ardından yaya geçidini kullanan vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya sert bir şekilde asfalt zemine düşerken, vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçarak gözden kayboldu.

YARALI YAYA HASTANEYE KENDİ İMKANLARIYLA GİTTİ

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yere savrularak yaralanan vatandaşa olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansla hastaneye gitmek istemediğini belirten yaralı, ekiplerin ayrılmasının ardından kontrol amacıyla kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak olay yerinden kaçan plakasız motosikletin tespit edilmesi ve sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.