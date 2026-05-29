Trafik kazaları can almaya devam ediyor. Kaza, Ankara-Kırşehir D-260 kara yolu üzerindeki Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şermin Erdek idaresindeki otomobil, yol kenarındaki su birikintisinden geçti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Karakeçili istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan Erdek olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Şermin Erdek, kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesi’nde, 10 yaşındaki Yaren Erdek ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, diğer otomobilde bulunan A.Ö.E. ile otomobilin sürücüsü Y.K. ve araçtaki yolcular Z.K., Y.K., Z.L.K. ile Z.S.K. yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.