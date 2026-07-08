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Kaynak: DHA

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Eski Mardin Yolu’nda oldu. Mazlum G.’nin kullandığı 21 AIN 308 plakalı otomobilin önü, iddiaya göre, husumetlisi tarafından başka bir araçla kesildi. Taraflar arasında çıkan tartışmada şüpheli, tabancayla Mazlum G.’ye ateş etti. Mazlum G. yaralanırken, otomobiline de çok sayıda mermi isabet etti.

OTOMOBİLİ KALDIRIMA ÇARPTI

El freni çekilmeyen Mazlum G.’nin otomobili, yaklaşık 700 metre ilerleyerek kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mazlum G., doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mazlum G.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.