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Kaynak: İHA

Elazığ'da trafikte seyreden bir sürücünün yaptığı tehlikeli taşıma, görenleri şaşkına çevirdi. Otomobilinin tavanına çok sayıda ev eşyası yükleyen sürücü, akan trafikte kilometrelerce ilerledi.

Olay, Doğukent Caddesi'nde yaşandı. Kimliği ve plakası öğrenilemeyen sürücü, otomobilinin tavanına yatak, baza ve koltuk bağlayarak yola çıktı.

Tehlikeli yolculuk sırasında aracın üzerindeki yükün düşmemesi olası bir kazayı önlerken, çevredeki vatandaşlar yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, trafikte ilerleyen otomobilin üzerindeki eşyaların büyük risk oluşturduğu görülürken, sürücünün hem kendi can güvenliğini hem de diğer yol kullanıcılarını tehlikeye attığı dikkat çekti.