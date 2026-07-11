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Kaynak: DHA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bulunan Sanayi Mahallesi’nde, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, hareket halindeki hafif ticari aracın motor kısmında, iddiaya göre elektrik aksamı nedeniyle yangın çıktı.

BİR ANDA ALEV ALDI!

Aniden çıkan yangını fark eden sürücü, aracı durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Yangın anı ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.