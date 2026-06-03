Aracınızı satmaya karar verdiniz; noterde imzalar atıldı, anahtar el değiştirdi. Peki ya kasko poliçesi? Bu noktada hem satıcı hem de alıcı için önemli sorular gündeme gelir: Mevcut kasko ne olacak, devredilir mi, prim iadesi alınabilir mi? Kasko devrine dair tüm merak edilenler yazımızda.

ARAÇ SATILINCA KASKO NE OLUR?

Araç satılınca kasko ne olur sorusu, satış sürecinin en çok merak edilen konularından biridir. Araç satışı sonrasında kasko poliçesi otomatik olarak yeni alıcıya geçmemektedir. Araç el değiştirdiğinde mevcut kasko poliçesi satıcı adına geçerliliğini yitirir. Çünkü kasko poliçeleri araçtan ziyade sigortalının risk profiline göre düzenlenir. Sigorta şirketine satış bildiriminde bulunulması ve poliçenin iptal ya da zeyilname (yeni araca aktarım) işleminin başlatılması gerekir. Kullanılmayan poliçe günleri için prim iadesi talep edilebilir.

Yeni alıcı açısından ise durum nettir: Aldığı araçta aracın önceki sahibine ait kaskodan yararlanamaz. Bu noktada alıcı kasko teklif alma sürecini başlatarak yeni bir poliçeyle aracı güvence altına alabilir.

ARAÇ SATIŞINDAN SONRA KASKO KAÇ GÜN GEÇERLİ?

Araç satışından sonra kasko kaç gün geçerli sorusunun yanıtı oldukça nettir: Satış işlemi gerçekleştiği anda mevcut poliçe yeni araç sahibini korumaz. Bu nedenle alıcının, aracı teslim aldığı gün kendi adına yeni bir kasko yaptırması önemlidir. Özellikle yüksek maliyetli hasar risklerine karşı aracın aynı gün güvence altına alınması önerilir. Satıcı açısından ise şu ayrım önemlidir: Aracı sattıktan hemen sonra yeni bir araç aldıysanız mevcut kaskonuzu yeni araç üzerine aktarma imkânı doğabilir. Bu seçenek, poliçeyi iptal etmeden poliçe devamlılığını sağlamanın en pratik yollarından biridir.

KASKO DEVRİ NASIL YAPILIR?

Araç satıldığında mevcut kasko poliçesi geçerliliğini yitirir. Kasko poliçeleri ve hasarsızlık indirimleri araca değil, doğrudan kişinin risk profiline (yaş, hasar geçmişi vb.) özel olarak düzenlendiği için poliçenin yeni alıcıya devredilmesi hukuken ve pratik olarak mümkün değildir. Bu nedenle kasko devri sürecinde satıcı ve alıcı için iki farklı yol izlenir:

Satıcının Yeni Aldığı Araca Kasko Aktarımı (Zeyilname): Aracınızı satıp yeni bir araç aldığınızda eski poliçeyi iptal ettirmek yerine yeni araca zeyilname düzenletebilirsiniz. Eski araç ile yeni araç arasındaki kasko değer farkı hesaplanır; gerekiyorsa ek prim ödenir veya iade alınır. Bu yöntemle hem hasarsızlık indiriminizi korursunuz hem de poliçenizde kesinti yaşamadan devam edersiniz.

Aracınızı satıp yeni bir araç aldığınızda eski poliçeyi iptal ettirmek yerine yeni araca zeyilname düzenletebilirsiniz. Eski araç ile yeni araç arasındaki kasko değer farkı hesaplanır; gerekiyorsa ek prim ödenir veya iade alınır. Bu yöntemle hem hasarsızlık indiriminizi korursunuz hem de poliçenizde kesinti yaşamadan devam edersiniz. Yeni Alıcının Sigorta Süreci: Kasko alıcıya devredilemediği için, satıcı poliçesini iptal ettirip kalan günlerin prim iadesini alır. Alıcı ise tamamen kendi risk profiline ve aracın güncel durumuna göre kendi adına sıfırdan yeni bir poliçe düzenletir.

Her iki durumda da en güncel ve doğru bilgi, kişinin hasar geçmişine ve aracın durumuna göre değişiklik gösterebileceğinden yalnızca sigorta şirketinden alınabilir.

KASKO İPTALİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Araç satışından sonra kasko iptal işlemi için sigorta şirketi bazı belgeler talep edebilir. Genellikle istenen belgeler şunlardır:

Araç satış sözleşmesi veya noter satış belgesi

Ruhsat fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Poliçe bilgileri

IBAN bilgisi (prim iadesi için)

Sigorta şirketine göre süreç farklılık gösterebileceği için işlem öncesinde şirketten güncel bilgi alınması önerilir.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ DEVAM EDER Mİ?

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri de hasarsızlık indiriminin korunup korunmadığıdır.

Eğer mevcut poliçe yeni alınan araca aktarılırsa hasarsızlık indirimi genellikle korunabilir. Ancak poliçe tamamen iptal edilirse sigorta şirketinin uygulamalarına bağlı olarak belirli süre sonunda indirim hakkı kaybedilebilir. Bu nedenle araç değişikliği sürecinde poliçeyi doğrudan iptal ettirmek yerine zeyilname seçeneğinin değerlendirilmesi avantaj sağlayabilir.

TRAFİK SİGORTASI VE KASKO AYNI ŞEY MİDİR?

Araç satışı sonrasında sıkça karıştırılan konulardan biri de trafik sigortası ile kaskonun aynı olup olmadığıdır.

Zorunlu trafik sigortası karşı tarafa verilen zararları karşılarken, kasko sigortası aracın kendi zararlarını güvence altına alır. Bu nedenle araç satın alındığında yalnızca trafik sigortası yaptırmak yeterli olmayabilir. Özellikle yüksek maliyetli hasar risklerine karşı kasko poliçesi önemli bir ek güvence sağlar.