Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz

Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz

ABD'de yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dikkat çeken bir adım atılarak vergiden muaf "kırmızı dizel" yakıtın karayollarında kullanımına geçici izin verildi. Peki bu "kırmızı dizel" nedir ve fiyatı ne kadar ucuz? Türkiye'de "kırmızı dizel" var mı? İşte tüm detaylar ve gelişmeler...

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 1

Normal şartlarda arazi taşıtları ve iş makineleri için ayrılan bu yakıt, maliyetleri düşürmek amacıyla yıl sonuna kadar karayolu araçlarına açıldı.

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 2

KIRMIZI DİZEL NEDİR VE NEDEN VERGİDEN MUAF?

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 3

ABD'de dizel yakıt kullanımı alanına göre vergilendiriliyor. Karayolunda kullanılan motorin federal ve eyalet vergilerine tabi tutulurken; tarım, inşaat, jeneratör ve iş makinelerinde kullanılan dizel ise bu vergilerden muaf tutuluyor.

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 4

Yakıtın vergisiz statüsünün denetimlerde kolayca anlaşılabilmesi için içerisine kırmızı renkli özel bir boya ekleniyor.

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 5

Kimyasal performansı standart dizelle tamamen aynı olan bu yakıtın karayolu araçlarında kullanımı vergi ihlali sayıldığı için normal şartlarda yasaklanıyor.

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 6

NEDEN ŞİMDİ KARAYOLLARINA İZİN VERİLDİ?

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 7

ABD'de dizel fiyatlarının galon başına 6,53 dolarla rekor seviyelere ulaşması üzerine Başkan Donald Trump, yakıt maliyetlerini ve nakliye kalemlerini düşürmek amacıyla kırmızı dizelin karayolunda kullanımına izin veren kararnameyi imzaladı.

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 8

Düzenlemeyle galon başına alınan 24,4 sentlik federal tüketim vergisinin ertelenmesi sağlandı.

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 9

BİR DEPO 7.500 TL DAHA UCUZA GELİYOR

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 10

Eyalet vergilerinin de askıya alınması durumunda, büyük bir kamyonun tek depoda 150 dolara yakın tasarruf elde edebileceği hesaplanıyor.

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 11

Bu da Türk Lirası olarak hesaplandığında yaklaşık 7.500 TL ediyor.

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 12

TÜRKİYE'DE KIRMIZI DİZEL UYGULAMASI VAR MI?

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 13

Türkiye'de ABD'dekine benzer şekilde renklendirilmiş bir "kırmızı dizel" uygulaması bulunmuyor.

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 14

Türkiye'de vergisiz veya yasal yakıt denetimi gözle görülmeyen Ulusal Marker sistemi ile yapılıyor.

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 15

Tarım veya denizcilik gibi sektörlere sağlanan akaryakıt destekleri ise renklendirme yerine Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), fatura, kart ve plaka tanımlı dijital mekanizmalar üzerinden yürütülüyor.

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Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz - Resim: 16

Ayrıca Türkiye'de "kırmızı dizel" sisteminin kullanılmasına yönelik resmi bir çalışma veya takvim bulunmamaktadır.

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