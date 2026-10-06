Normal şartlarda arazi taşıtları ve iş makineleri için ayrılan bu yakıt, maliyetleri düşürmek amacıyla yıl sonuna kadar karayolu araçlarına açıldı.
Araç sahiplerine kırmızı dizel müjdesi: Depo başına 7.500 TL daha ucuz
ABD'de yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dikkat çeken bir adım atılarak vergiden muaf "kırmızı dizel" yakıtın karayollarında kullanımına geçici izin verildi. Peki bu "kırmızı dizel" nedir ve fiyatı ne kadar ucuz? Türkiye'de "kırmızı dizel" var mı? İşte tüm detaylar ve gelişmeler...Haber Merkezi
KIRMIZI DİZEL NEDİR VE NEDEN VERGİDEN MUAF?
ABD'de dizel yakıt kullanımı alanına göre vergilendiriliyor. Karayolunda kullanılan motorin federal ve eyalet vergilerine tabi tutulurken; tarım, inşaat, jeneratör ve iş makinelerinde kullanılan dizel ise bu vergilerden muaf tutuluyor.
Yakıtın vergisiz statüsünün denetimlerde kolayca anlaşılabilmesi için içerisine kırmızı renkli özel bir boya ekleniyor.
Kimyasal performansı standart dizelle tamamen aynı olan bu yakıtın karayolu araçlarında kullanımı vergi ihlali sayıldığı için normal şartlarda yasaklanıyor.
NEDEN ŞİMDİ KARAYOLLARINA İZİN VERİLDİ?
ABD'de dizel fiyatlarının galon başına 6,53 dolarla rekor seviyelere ulaşması üzerine Başkan Donald Trump, yakıt maliyetlerini ve nakliye kalemlerini düşürmek amacıyla kırmızı dizelin karayolunda kullanımına izin veren kararnameyi imzaladı.
Düzenlemeyle galon başına alınan 24,4 sentlik federal tüketim vergisinin ertelenmesi sağlandı.
BİR DEPO 7.500 TL DAHA UCUZA GELİYOR
Eyalet vergilerinin de askıya alınması durumunda, büyük bir kamyonun tek depoda 150 dolara yakın tasarruf elde edebileceği hesaplanıyor.
Bu da Türk Lirası olarak hesaplandığında yaklaşık 7.500 TL ediyor.
TÜRKİYE'DE KIRMIZI DİZEL UYGULAMASI VAR MI?
Türkiye'de ABD'dekine benzer şekilde renklendirilmiş bir "kırmızı dizel" uygulaması bulunmuyor.
Türkiye'de vergisiz veya yasal yakıt denetimi gözle görülmeyen Ulusal Marker sistemi ile yapılıyor.
Tarım veya denizcilik gibi sektörlere sağlanan akaryakıt destekleri ise renklendirme yerine Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), fatura, kart ve plaka tanımlı dijital mekanizmalar üzerinden yürütülüyor.
Ayrıca Türkiye'de "kırmızı dizel" sisteminin kullanılmasına yönelik resmi bir çalışma veya takvim bulunmamaktadır.