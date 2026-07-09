Araç sahipleri dikkat: MTV ödemeleri ne zaman bitiyor? Nereden, nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden:

Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetleri üzerinden MTV borcu görüntülenip ödeme yapılabiliyor. Bunun için T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile birlikte plaka bilgisi girildikten sonra güvenlik doğrulaması yapılarak sorgulama tamamlanıyor.