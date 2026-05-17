Milyonlarca sürücünün her yıl zorunlu ya da isteğe bağlı olarak yaptırdığı motorlu taşıt sigortalarında ilk çeyrek bilançosu netleşti. TSB verilerinden derlenen bilgilere göre, trafik ve kasko branşlarında sigorta şirketlerinin üstlendiği mali yük katlanarak artıyor. Yılın ilk 3 ayında şirketler toplam 105,7 milyar lira prim yazarken, 1 milyon 402 bin 346 mağdura 70,9 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre mağdur sayısı yüzde 5,6 artarken, ödenen tazminat tutarındaki yüzde 43,4'lük dev artış dikkat çekti.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİYE ÖDEME YAPILDI

Olası bir kazada karşı tarafın maddi ve bedeni zararlarını güvence altına alan zorunlu trafik sigortasında ilk çeyrek rakamları şu şekilde gerçekleşti:

Toplam Ödenen Tazminat: 45,2 milyar lira

Ödeme Yapılan Mağdur Sayısı: 960 bin 343 kişi

Yazılan Toplam Prim: 66 milyar lira (6 milyon 405 bin 552 adet teminat karşılığında)

Trafik sigortasında aslan payını her zamanki gibi otomobiller aldı. Araç tiplerine göre en çok tazminat 25,8 milyar lirayla otomobillere ödenirken, onu 9,2 milyar lirayla kamyonetler ve 2,1 milyar lirayla kamyonlar izledi.

KASKODA 442 BİN ARAÇ SAHİBİNİN YARASI SARILDI

Araç sahiplerinin kendi araçlarını güvence altına almak adına isteğe bağlı yaptırdıkları kasko sigortasında ise ilk 3 ayda 2 milyon 272 bin 179 adet teminat verilirken, toplanan prim tutarı 39,7 milyar lira oldu.

Kasko kapsamında hasar gören veya zarar uğrayan 442 bin 3 mağdura toplam 25,7 milyar lira tazminat ödendi. Kaskoda da en fazla hasar ödemesi 18,2 milyar lirayla otomobiller için yapılırken, kamyonetler için 3 milyar lira ve çekiciler için 1,8 milyar lira tazminat çıkışı oldu.

FERDİ KAZADA 11,2 MİLYON LİRALIK DESTEK

Kaza sonucu hayatını kaybetme veya sakatlık durumlarında sigortalıya ya da ailesine can suyu olan ferdi kasko sigortasında da acı bilanço verilerde yer aldı. Yılın ilk çeyreğinde ferdi kaza kapsamında 273 mağdura toplam 11,2 milyon lira tazminat ödemesi gerçekleştirildi.