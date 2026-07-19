Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler, Türkiye'deki araç muayene istatistiklerini ortaya koydu. Bakanlık koordinasyonunda, kamu ve özel sektörün ortak çalışmasıyla yürütülen denetim faaliyetleri, ülke genelindeki toplam 320 istasyonda aralıksız devam ediyor. Güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla hizmet veren bu tesislerin 219'u sabit, 76'sı seyyar, 19'u seyyar traktör ve 7'si ise motosiklet istasyonu olarak görev yapıyor.
Araç muayenesinde en çok bu kusurlar çıkıyor: 2026’da 1.6 milyondan fazla otomobil ağır kusurlu çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 6 ayında 7 milyon 890 bin 520 araç muayene edildi. Yapılan incelemelerde 1,6 milyondan fazla araç ağır kusurlu çıkarken, Bakan Uraloğlu bu sistemle yılda 100 binin üzerinde trafik kazasının engellendiğini açıkladı.Kaynak: AA
Yılın ilk 6 aylık döneminde muayene işlemlerinden geçen 7 milyon 890 bin 520 aracın teknik durumlarına ilişkin detaylar netleşti. İncelemeler sonucunda araçların 5 milyon 804 bin 46'sı hafif kusurlu, 1 milyon 621 bin 777'si ağır kusurlu, 71 bin 362'si emniyetsiz ve 393 bin 335'i tamamen kusursuz olarak kayıtlara geçti.
Yapılan kontrollerde en fazla teknik aksaklığın yaşandığı alanlar; fren sistemleri ve kuvvetleri, aydınlatma grupları, emniyet kemerleri, geri vites lambaları, ön fren hortumları, yakıt sistemleri ile yolcu taşıyan taşıtların koltukları oldu.
Trafik kazalarındaki en büyük etkenin sürücü hataları olduğunu, ikinci sırada ise teknik kusurların yer aldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren TÜVTÜRK araç muayene sisteminin önemine dikkat çekti.
Bakan Uraloğlu, teknik eksikliklerin belirlenip giderilmesi sayesinde kusurlu araçların yola çıkmasını önlediklerini vurguladı. Türkiye ve dünya genelindeki kazaların çoğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını vurguladı. Yapılan muayenelerle pek çok kazanın önüne geçildiğini kaydetti.
Uraloğlu, "Araçlardan kaynaklanan teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz."
"Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken diğer yandan da araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 7 milyon 890 bin 520 araç muayenesinin aylık dökümü incelendiğinde hareketlilik ocak ayında 1 milyon 274 bin 346 araçla başladı. Takip eden şubat ayında 1 milyon 152 bin 253 araç, mart ayında 1 milyon 317 bin 823 araç ve nisan ayında 1 milyon 369 bin 970 araç muayene istasyonlarında işlem gördü. Yılın ilk yarısının son iki ayında ise mayıs ayında 1 milyon 156 bin 111 araç, haziran ayında ise 1 milyon 620 bin 017 araç kontrolden geçirildi.