Araç muayenesinde en çok bu kusurlar çıkıyor: 2026’da 1.6 milyondan fazla otomobil ağır kusurlu çıktı

Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 7 milyon 890 bin 520 araç muayenesinin aylık dökümü incelendiğinde hareketlilik ocak ayında 1 milyon 274 bin 346 araçla başladı. Takip eden şubat ayında 1 milyon 152 bin 253 araç, mart ayında 1 milyon 317 bin 823 araç ve nisan ayında 1 milyon 369 bin 970 araç muayene istasyonlarında işlem gördü. Yılın ilk yarısının son iki ayında ise mayıs ayında 1 milyon 156 bin 111 araç, haziran ayında ise 1 milyon 620 bin 017 araç kontrolden geçirildi.