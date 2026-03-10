Araç içi ekranlara yeni düzenleme: Multimedya yasak mı olacak?

Fabrika çıkışlı sistemler kapsam dışında

Araç üreticileri tarafından fabrika çıkışında entegre edilen multimedya sistemleri ise genellikle düzenlemenin dışında tutuluyor. Bu sistemlerin güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Düzenlemede asıl riskli görülen cihazlar ise sonradan araca eklenen ve sürücünün görüşünü engelleyebilen ya da dikkatini dağıtabilecek büyük ekranlı sistemler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür cihazların yanlış kullanımının hem yüksek para cezasına hem de trafikten men yaptırımına yol açabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.