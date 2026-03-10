Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
Araç içi ekranlara yeni düzenleme: Multimedya yasak mı olacak?

Yeni trafik düzenlemesiyle sürüş sırasında dikkat dağıtan ekranlı sistemlere ağır cezalar getirildi. Ancak CarPlay ve Android Auto gibi uygulamalar belirli şartlarla kullanılmaya devam edebilecek.

2026 yılında yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemeleri, araç içi multimedya sistemlerinin kullanımına sınırlamalar getirdi. 27 Şubat 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı kanunla Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler, sürücünün dikkatini dağıtan ses, görüntü ve haberleşme cihazlarını hedef alıyor.

Düzenlemenin temel amacı, sürüş güvenliğini artırmak ve seyir halindeyken dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak olarak belirtiliyor.

Kurallara uymayana ağır ceza

Yeni düzenlemeye göre araç içindeki ses, müzik, görüntü ve iletişim cihazlarının kurallara aykırı kullanılması durumunda sürücülere 3 bin lira idari para cezası uygulanabilecek. Ancak daha ağır yaptırım, sürücünün görüş alanında bulunan ve güvenlik standartlarına uymayan görüntü sistemleri için getirildi.

Şartlara uygun olmayan ekranlı sistemleri araçta bulunduran veya aktif şekilde kullanan sürücülere 21 bin lira para cezası kesilebilecek. Ayrıca araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi de mümkün olacak. Düzenleme özellikle sonradan araca takılan büyük ekranlı ve standart dışı multimedya sistemlerini kapsıyor.

CarPlay ve Android Auto tamamen yasak değil

Yeni düzenlemeyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de CarPlay ve Android Auto uygulamalarının yasaklanıp yasaklanmadığı oldu. Kanunda bu sistemlerin doğrudan yasaklandığına dair açık bir hüküm bulunmuyor.

Uzmanlara göre navigasyon, müzik kontrolü ve eller serbest telefon görüşmesi gibi sürüşe yardımcı özellikler sunan bu uygulamalar yasal olarak kullanılmaya devam edebilecek. Ancak video oynatma gibi sürücünün dikkatini dağıtan kullanım biçimleri yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Fabrika çıkışlı sistemler kapsam dışında

Araç üreticileri tarafından fabrika çıkışında entegre edilen multimedya sistemleri ise genellikle düzenlemenin dışında tutuluyor. Bu sistemlerin güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Düzenlemede asıl riskli görülen cihazlar ise sonradan araca eklenen ve sürücünün görüşünü engelleyebilen ya da dikkatini dağıtabilecek büyük ekranlı sistemler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür cihazların yanlış kullanımının hem yüksek para cezasına hem de trafikten men yaptırımına yol açabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.

