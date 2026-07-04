Araç içi donanımlarda yeni dönem
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle araç içi ekipmanların kullanımına ilişkin yeni kurallar resmen yürürlüğe girdi.
Araç içi donanımlarda yeni dönem: Yeni kurallar yürürlüğe girdi
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle araç içi donanımlara ilişkin uzun süredir merak edilen detaylar netleşti. Telefon tutucusu, araç kamerası, ses sistemi ve dikiz aynasına asılan aksesuarların kullanım şartları yeniden düzenlendi.Kaynak: Haber Merkezi
Araç içi donanımlarda yeni dönem
Telefon tutucuları serbest
Sürücünün görüş alanını engellememesi şartıyla ön cama monte edilen telefon tutucuların kullanılmasına izin verilecek.
Araç kameralarına netlik geldi
Araç kameraları ve belirlenen ölçülerdeki aparatlar da sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece kullanılabilecek.
Dikiz aynasındaki kokular yasak değil
Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarlar, sürücünün görüşünü kapatmaması ve güvenliği riske atmaması halinde yasak kapsamında değerlendirilmeyecek.
Fabrika çıkışlı ekranlara ceza yok
Navigasyon, park desteği ve araç içi sistemler için kullanılan fabrika çıkışlı multimedya ekranlarına herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak.
Otobüs ve minibüslerde uygulama sürecek
Toplu taşıma araçlarında yolcuların kullanımına sunulan bireysel ekranlar ve sesli-görüntülü sistemler kullanılmaya devam edecek.
Ses sistemi kullananlara da yeni düzenleme
Teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımına izin verilecek. Ancak sesin araç dışına taşarak çevreyi rahatsız etmesi halinde cezai işlem uygulanabilecek.
Ceza için kayıt şartı
Ses sistemi nedeniyle işlem yapılabilmesi için gürültünün çevreyi rahatsız ettiğinin somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınması gerekecek.
Bakan Çiftçi'nden açıklama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapılan düzenlemenin uygulamadaki belirsizlikleri ortadan kaldıracağını belirterek, trafik güvenliğinden taviz verilmeden sürücülerin haklarının korunacağını ifade etti.