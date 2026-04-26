Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde kaybolan Emine Yetgin’den haber alamayan yakınları ve köy sakinleri arama çalışması başlattı. Bir süre sonra Yetgin’e ait ayakkabılar Araç Çayı kenarında bulundu.

Aramalarını sürdüren vatandaşlar, 67 yaşındaki kadının cansız bedenini bulunduğu noktadan yaklaşık bin 200 metre uzaklıkta çay içerisinde tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan Yetgin’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetgin’in çaya girdikten sonra akıntıya kapılmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.