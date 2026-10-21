Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin depolanması, lityum iyon bataryalara yönelik ihtiyacı dünya genelinde büyütüyor.
Araç bataryalarındaki önlemlerle karbon ayak izi 2050’ye kadar yüzde 34 düşürülebilir
Lityum iyon bataryaların üretiminden yeniden kullanımına kadar uygulanacak çevreci yöntemler, 2050’ye dek birim başına karbon ayak izini yüzde 34 azaltabilir. Batarya ihtiyacının sınırlandırılmasıyla 7,2 milyar metrik tona yakın karbondioksit salımının önüne geçilebilir.Kaynak: Haber Merkezi
Melbourne Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırma, bu teknolojinin yaşam döngüsü boyunca oluşan sera gazı salımlarının düşürülmesi için kayda değer bir alan bulunduğunu gösteriyor.
Çalışmada, çevreye verilen zararın yalnızca üretim aşamasında yapılacak değişikliklerle değil, bataryaların kullanım biçiminin yeniden düzenlenmesiyle de sınırlandırılabileceği vurgulanıyor. Araştırmacılar, üretimdeki emisyonların azaltılması ve kaynakların daha verimli değerlendirilmesinin iklim üzerindeki olumlu etkileri artırabileceğini belirtiyor.
Uzmanlar, bataryaların ham maddelerinin elde edilmesinden kullanım sonrasında geri kazanılmasına uzanan süreci inceleyerek farklı senaryolar oluşturdu. Hesaplamalarda Uluslararası Enerji Ajansı'nın öngörüleri dikkate alınırken elektrik üretimindeki bölgesel farklılıklar da değerlendirmeye alındı.
Sonuçlar, yenilenebilir enerjiyle çalışan tesislerin yaygınlaştırılması, imalat verimliliğinin yükseltilmesi, daha düşük karbon etkisine sahip kimyaların kullanılması ve geri kazanım uygulamalarının geliştirilmesiyle bir bataryanın neden olduğu emisyonların 2050 yılına kadar yüzde 34 azaltılabileceğini ortaya koydu.
Araştırma, elektrikli ulaşımın yaygınlaşmasını engellemeden batarya tüketiminin azaltılabileceğine dikkat çekiyor.
Bataryaların otomobillerle aynı süre boyunca kullanılabilmesi, yeni batarya ihtiyacını yüzde 29 oranında azaltabilir. Ortalama paket kapasitesinin sürekli yükselmesinin önüne geçilmesi, toplam ihtiyacı yüzde 23 düşürebilir.
Paylaşımlı ulaşım modellerinin yaygınlaşması, batarya talebinde yaklaşık yüzde 10'luk azalma sağlayabilir. Otomobillerdeki işlevini tamamlayan bataryaların sabit enerji depolama amacıyla değerlendirilmesi, yeni batarya ihtiyacını yüzde 8 azaltabilir.
Araştırmanın sonuçları, bataryaların daha uzun süre kullanılması ve ihtiyaç miktarının kontrol altında tutulmasının, üretim kaynaklı kirliliği azaltma çabalarını tamamlayabileceğini gösteriyor.
Söz konusu uygulamaların birlikte hayata geçirilmesiyle 2024-2050 yılları arasında atmosfere salınacak 6 ila 7,2 milyar metrik ton karbondioksitin önlenebileceği belirtiliyor.