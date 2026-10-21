Araç bataryalarındaki önlemlerle karbon ayak izi 2050’ye kadar yüzde 34 düşürülebilir

Sonuçlar, yenilenebilir enerjiyle çalışan tesislerin yaygınlaştırılması, imalat verimliliğinin yükseltilmesi, daha düşük karbon etkisine sahip kimyaların kullanılması ve geri kazanım uygulamalarının geliştirilmesiyle bir bataryanın neden olduğu emisyonların 2050 yılına kadar yüzde 34 azaltılabileceğini ortaya koydu.