Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Araç alacaklar dikkat: Mercedes’ten mayıs indirimi

Araç alacaklar dikkat: Mercedes’ten mayıs indirimi

Mercedes-Benz, Mayıs ayına hızlı bir giriş yaptı. Hem binek otomobil hem de hafif ticari araç sahibi olmak isteyenler için finansman muslukları açıldı.

Haberi Paylaş
Araç alacaklar dikkat: Mercedes’ten mayıs indirimi - Resim: 1

Mercedes’te özellikle kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan paketlerde, C serisinden E serisine, Vito'dan EQV modellerine kadar geniş bir yelpazede cazip seçenekler sunuluyor. Bazı modellerde 4 milyon liraya varan kredi imkanı sağlanırken, hafif ticari segmentinde ise tam 1 milyon liraya kadar 'sıfır faiz' fırsatı dikkat çekiyor.

1 9
Araç alacaklar dikkat: Mercedes’ten mayıs indirimi - Resim: 2

MERCEDES-BENZ’DEN MAYIS ÇIKARMASI: KİŞİYE VE KURUMA ÖZEL FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Mercedes-Benz Otomotiv ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında lüks otomobillerde yüksek kredi limitleri, hafif ticari araçlarda ise faizsiz ödeme seçenekleri ön plana çıkıyor.

2 9
Araç alacaklar dikkat: Mercedes’ten mayıs indirimi - Resim: 3

BİNEK OTOMOBİLLERDE 36 AY VADE AVANTAJI

Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşteriler, popüler modellerde yüzde 3,55 faiz oranıyla finansman desteği alabiliyor. Kampanya kapsamındaki bazı modeller ve limitler ise şöyle:

3 9
Araç alacaklar dikkat: Mercedes’ten mayıs indirimi - Resim: 4

C 200 4MATIC ve CLA Serisi: 3 milyon TL krediye 36 ay vade.

E 180 AMG & Exclusive: 4 milyon TL krediye 36 ay vade.

GLC 180 Coupé AMG: 3 milyon TL krediye 36 ay vade.

Ayrıca perakende indirimi ile birleştirilebilen bu özel faiz oranları, CLE 300 Coupé gibi modellerde de acenteler üzerinden özel fiyat avantajlarıyla destekleniyor.

4 9
Araç alacaklar dikkat: Mercedes’ten mayıs indirimi - Resim: 5

TİCARİ ARAÇLARDA "SIFIR FAİZ" AYRICALIĞI

Hafif ticari araç segmentinde ise özellikle Vito ve Sprinter modelleri, iş dünyasına büyük kolaylık sağlıyor.

Vito, Sprinter ve Elektrikli Modeller (EQV/eSprinter): 1 milyon TL krediye 10 ay vadeli yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

5 9
Araç alacaklar dikkat: Mercedes’ten mayıs indirimi - Resim: 6

Daha uzun vade isteyenler için 1 milyon TL krediye 36 ay vadede yüzde 2,29’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

6 9
Araç alacaklar dikkat: Mercedes’ten mayıs indirimi - Resim: 7

31 MAYIS’A KADAR GEÇERLİ

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanan bu avantajlı paketler, ay sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Faiz oranları ve kredi tutarları, müşterinin tercih edeceği vade yapısına göre değişiklik gösterebilecek. Detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar, en yakın Mercedes-Benz acentesini ziyaret edebilir veya resmi web sitesi üzerinden güncel listelere ulaşabilirler.

7 9
Araç alacaklar dikkat: Mercedes’ten mayıs indirimi - Resim: 8
8 9
Araç alacaklar dikkat: Mercedes’ten mayıs indirimi - Resim: 9
9 9
Kaynak: ANKA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro