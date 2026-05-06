Mercedes’te özellikle kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan paketlerde, C serisinden E serisine, Vito'dan EQV modellerine kadar geniş bir yelpazede cazip seçenekler sunuluyor. Bazı modellerde 4 milyon liraya varan kredi imkanı sağlanırken, hafif ticari segmentinde ise tam 1 milyon liraya kadar 'sıfır faiz' fırsatı dikkat çekiyor.
Araç alacaklar dikkat: Mercedes’ten mayıs indirimi
Mercedes-Benz, Mayıs ayına hızlı bir giriş yaptı. Hem binek otomobil hem de hafif ticari araç sahibi olmak isteyenler için finansman muslukları açıldı.
MERCEDES-BENZ’DEN MAYIS ÇIKARMASI: KİŞİYE VE KURUMA ÖZEL FİNANSMAN SEÇENEKLERİ
Mercedes-Benz Otomotiv ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında lüks otomobillerde yüksek kredi limitleri, hafif ticari araçlarda ise faizsiz ödeme seçenekleri ön plana çıkıyor.
BİNEK OTOMOBİLLERDE 36 AY VADE AVANTAJI
Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşteriler, popüler modellerde yüzde 3,55 faiz oranıyla finansman desteği alabiliyor. Kampanya kapsamındaki bazı modeller ve limitler ise şöyle:
C 200 4MATIC ve CLA Serisi: 3 milyon TL krediye 36 ay vade.
E 180 AMG & Exclusive: 4 milyon TL krediye 36 ay vade.
GLC 180 Coupé AMG: 3 milyon TL krediye 36 ay vade.
Ayrıca perakende indirimi ile birleştirilebilen bu özel faiz oranları, CLE 300 Coupé gibi modellerde de acenteler üzerinden özel fiyat avantajlarıyla destekleniyor.
TİCARİ ARAÇLARDA "SIFIR FAİZ" AYRICALIĞI
Hafif ticari araç segmentinde ise özellikle Vito ve Sprinter modelleri, iş dünyasına büyük kolaylık sağlıyor.
Vito, Sprinter ve Elektrikli Modeller (EQV/eSprinter): 1 milyon TL krediye 10 ay vadeli yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.
Daha uzun vade isteyenler için 1 milyon TL krediye 36 ay vadede yüzde 2,29’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.
31 MAYIS’A KADAR GEÇERLİ
Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanan bu avantajlı paketler, ay sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Faiz oranları ve kredi tutarları, müşterinin tercih edeceği vade yapısına göre değişiklik gösterebilecek. Detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar, en yakın Mercedes-Benz acentesini ziyaret edebilir veya resmi web sitesi üzerinden güncel listelere ulaşabilirler.