Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, yeni albümü öncesinde özel bir davette albümün iddialı parçalarından 'Dertliler Meyhanesi'ni ilk kez basına tanıttı.
Arabesk’in yıldızı Serkan Kaya’dan İmparator İbrahim Tatlıses itirafı: Bu halde görmek beni üzüyor
İbrahim Tatlıses ile arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen ünlü sanatçı, usta isimle kıyaslanması konusunda ilk kez bu kadar net konuştu. "Onu kendinden büyük mü görüyorsun?" sorularına açık yüreklilikle yanıt veren Kaya, Tatlıses’le ilgili tartışma yaratacak ifadeler kullandı.Taner Yener
Sözleri Hakkı Yalçın’a ait şarkının tanıtım gecesinde pasta kesen Kaya, “Çok heyecanlıyız, Dertliler Meyhanesi 2 günde trendlere girdi. Bu albümde 7 şarkı daha var. Yaza kadar hepsini sunacağız” dedi.
Kaya, “İbrahim Tatlıses ile aranızda bir problem var mı?” sorusuna, “Onunla bir kıyaslama yapmam söz konusu değil. Birileri diyecek ki ‘Sen onu kendinden büyük mü görüyorsun?’ Evet, görüyorum” diye yanıt verdi.
Tatlıses’in sahneye çıkması ile ilgili de konuşan sanatçı, “Sahnede onu bu halde görmek beni üzüyor. Tabii onun tercihi, ‘Ölene kadar sahnede olacağım’ diyorsa, buna saygı duyarız” dedi.
Öte yandan müzik dünyasının usta isimlerinden olan İbrahim Tatlıses, özel hayatıyla son günlerde gündemden düşmezken son olarak yaptığı açıklama ile dikkat çekmişti.
Bir dönem güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hülya Avşar’la birçok film çeviren Tatlıses, Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleştirdiği ilk konserde Hülya Avşar’ı övdü:
“Hülya haftanın beş günü beni arayan bir insan. ‘Ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin, sağlığın yerinde mi?’ diye her zaman beni arayıp sorar.”
Usta sanatçı geçen günlerde ise Hülya Avşar’la kamera karşısına geçtiği ‘Aşıksın’ filmini izleyerek duygu dolu anlar yaşamıştı.
Tatlıses’in dertlenmiş halleri ise takipçilerin gözünden kaçmamıştı...
Birçok kullanıcı ortaya çıkan video hakkında ‘Hülya Avşar her zaman gözdendi’ şeklinde yorumlar yaptı.
SERKAN KAYA KİMDİR?
Serkan Kaya, Türk arabesk ve fantezi müziğinin önemli temsilcilerinden biridir. Modern arabesk tarzıyla tanınan sanatçı, bu türe yeni bir soluk getirmiş ve geniş kitlelerce beğeni toplamıştır. 24 Temmuz 1978’de Sivas’te doğdu.
Sivas Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü’nden mezun olmuştur. Askerliğini Ankara Armoni Mızıka Birliği’nde tamamlamıştır. Vatani görev sonrası İstanbul’a yerleşerek müzik kariyerine odaklanmıştır.
Müzik dünyasına 1998’den itibaren adım atan Kaya, ilk albümü “Senden Sonra Ben”i 2000 yılında yayımlamıştır. 2011’deçıkardığı “Aşk Ne Demek Bilen Var mı?” albümüyle dikkat çekmiş, tüm şarkıların söz ve müziğini kendisi yazmıştır. Asıl büyük çıkışını 2015’te “Gönül Bahçem” albümüyle yapmıştır.
Albüm uzun süre en çok satanlar listesinde zirvede kalmış, özellikle “Kalakaldım” şarkısı büyük başarı elde etmiştir. Bu dönemde “Modern Arabesk”in önemli isimlerinden biri olarak anılmaya başlamıştır.
2026 yılında “Tanımam” isimli yeni albümünü duyurmuştur. Albümün çıkış şarkısı “Dertliler Meyhanesi” (Söz: Hakkı Yalçın) kısa sürede trendlere girmiş ve dikkat çekmiştir. Albümde toplam 8 şarkı yer almakta olup, yaza kadar diğer parçaları da dinleyicilerle buluşturmayı planlamaktadır.
Güçlü sesi, kendi bestelerini yapması ve sahne performanslarıyla öne çıkan Serkan Kaya, arabesk müziği daha modern ve geniş kitlelere ulaşılabilir hale getirmiştir. Birçok ödülün de sahibidir.