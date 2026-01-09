Yeniçağ Gazetesi
09 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
Arabeskin yıldız ismi Cansever'den yürek burkan paylaşım

Arabeskin yıldız ismi Cansever'den yürek burkan paylaşım

Lösemi teşhisi konulmasının ardından kemoterapi tedavisi görmeye başlayan şarkıcı Cansever'in sosyal medya paylaşımı hayranlarını derinden yaraladı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Arabeskin yıldız ismi Cansever'den yürek burkan paylaşım - Resim: 1

Arabeskin yıldız isimlerinden Cansever, lösemi teşhisi aldığını açıklayarak tedavi süreci nedeniyle sahnelere ara verdiğini duyurmuştu.

1 8
Arabeskin yıldız ismi Cansever'den yürek burkan paylaşım - Resim: 2

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, 90'lı yıllarda kendine has yorumu büyük beğeni toplamıştı.

2 8
Arabeskin yıldız ismi Cansever'den yürek burkan paylaşım - Resim: 3

Sen de Gittin, Kime Bu İnat, Ağla Gözbebeğim gibi şarkılarıyla çok sevilen Cansever, bir süre bazı hastalıkları nedeniyle müzik piyasasından çekilmişti.

3 8
Arabeskin yıldız ismi Cansever'den yürek burkan paylaşım - Resim: 4

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU

Bir süredir Almanya'da bulunan sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurdu.

4 8
Arabeskin yıldız ismi Cansever'den yürek burkan paylaşım - Resim: 5

Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini açıklayan sanatçı, hasta yatağından fotoğraflar paylaşmıştı.

5 8
Arabeskin yıldız ismi Cansever'den yürek burkan paylaşım - Resim: 6

Cansever'in son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım hayranlarını derinden yaraladı.

6 8
Arabeskin yıldız ismi Cansever'den yürek burkan paylaşım - Resim: 7

Arabeskin kraliçesi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

7 8
Arabeskin yıldız ismi Cansever'den yürek burkan paylaşım - Resim: 8

"Ya sabır... Dayan yüreğim, sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu
da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
