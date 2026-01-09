Arabeskin yıldız isimlerinden Cansever, lösemi teşhisi aldığını açıklayarak tedavi süreci nedeniyle sahnelere ara verdiğini duyurmuştu.
Arabeskin yıldız ismi Cansever'den yürek burkan paylaşım
Lösemi teşhisi konulmasının ardından kemoterapi tedavisi görmeye başlayan şarkıcı Cansever'in sosyal medya paylaşımı hayranlarını derinden yaraladı.
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, 90'lı yıllarda kendine has yorumu büyük beğeni toplamıştı.
Sen de Gittin, Kime Bu İnat, Ağla Gözbebeğim gibi şarkılarıyla çok sevilen Cansever, bir süre bazı hastalıkları nedeniyle müzik piyasasından çekilmişti.
LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU
Bir süredir Almanya'da bulunan sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurdu.
Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini açıklayan sanatçı, hasta yatağından fotoğraflar paylaşmıştı.
Cansever'in son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım hayranlarını derinden yaraladı.
Arabeskin kraliçesi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ya sabır... Dayan yüreğim, sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu
da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber.