Yalova'da yüksekten düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümündeki gizem sürüyor. Sabah Gazetesi’nden Kerim Cengil’in haberine göre, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle yaşadığı her tartışmayı sistematik olarak kaydedip sevgilisi Kervan'a gönderdiği mesajlar yayınlandı.
Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümünde kan donduran detay. Kızı Tuğyan sevgilisine tehdit gibi mesaj göndermiş
Arabesk müziğin unutulmaz sesi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Yeni bilgilere göre, baş şüpheli konumundaki kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in üvey annesiyle yaptığı telefon konuşmasını sevgilisi Kervan'a aktardığı belirlendi. Tuğyan'ın mesajlarda "Anneme ne yapacağım
Haberde Tuğyan'ın annesine yönelik "Seni hazmedemiyorum, seni kıskanıyorum" ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca yeni bir ses kaydında Güllü'nün çocuklarının annelerinin mail şifrelerini değiştirmeye çalıştığı görüldü.
YENİ SES KAYITLARI: 'İKİSİNDEN DE BIKTIM'
Son detaylara göre, üvey annesi Nilüfer ile telefonda konuşan Tuğyan'ın bu görüşmeyi sevgilisi Kervan'a ilettiği anlaşıldı.
Konuşmanın ekran görüntüsünü çekip Kervan'a gönderen Tuğyan, "Bıktım, annem ve babamın (Gürol Gülter) Allah belasını versin" diyerek devam etti ve şu ifadeleri kullandı:
"Annem çok yalancı bir kadın, bizi kandırmış bu zamana kadar. Ben bunlarla görüşmek istemiyorum, beni katil edecekler, ben yarın anneme ne yapacağımı biliyorum."
WhatsApp yazışmalarında üvey annesi Nilüfer'in anlattıklarını aktaran Tuğyan'ın sözleri şöyle: "Bana olayları çok farklı anlattı. Ama olaylar o kadar farklıymış ki, kadın her şeyi doğru dürüst anlatıyor bana. 'Sen küçüktün baban seni görmeye gelirdi, sen babanın ayaklarına yapışırdın, annen zorla seni alırdı' diyor. Annem de diyor ki 'Asla baban benim kapıma gelip seni görmek istemedi, seni hep reddetti' diyor."
'SENİ ANNEANNENE ÇÖP GİBİ ATTI'
Mesajların devamında Tuğyan şu ifadeleri kullanıyor: "Neden geçmişi yalan anlatıyor, yani önce babama düşman ediyor, sonra babamı sevdirmeye çalışıyor. Kadın diyor ki 'Baban bir annene gider, bir bana gelirdi. Annen yuvamı yıktı. Beddua ettim o yüzden yuvası olmadı, seni anneannene çöp gibi attı' diyor. Doğru söylüyor, yalan değil." Bu yazışmalar soruşturma dosyasına girdi.
NELER OLMUŞTU?
Arabesk-fantezi müziğin efsane ismi Güllü'nün şüpheli ölümü kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor.
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Ancak olayla ilgili birçok soru hâlâ cevapsız kalmış durumda.
Ulaşılan çok sayıda ses kaydının en çarpıcısı, Tuğyan'ın annesiyle tartışırken söylediği "Ben seni hazmediyorum anne" sözleri oldu.
Kayıtlarda şu diyalog öne çıkıyor:
Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."
"SEN BENİM GÖZÜMÜN NURUSUN"
Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."
Güllü: "Ne güzel söyledin."Yeni ses kayıtlarında Tuğyan'ın annesiyle yaşanan her tartışmayı gizlice kaydettiği ortaya çıktı. Daha ilginci, bu kayıtları sevgilisi Kervan'a göndermesi."
KAYIP BİLEZİKLER NEREDE?
Öte yandan Tuğyan'ın annesinin fotoğrafını çekip Kervan'a gönderdiği bir kare ortaya çıktı. Fotoğrafta Güllü'nün kolundaki çok sayıda bilezik göze çarpıyor.
4 Nisan 2025'te mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafı Tuğyan, "Kocana selam söyle diyor" mesajıyla Kervan'a iletmiş. Ancak Güllü'nün ölümünden sonra bu bilezikler kayboldu.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber canlı yayınında cinayet şüphesini ablasının sevgilisi Kervan'a yöneltti: "Neden annem öldürülsün sorusu sorulduğunda aklıma tek bir ihtimal geliyor: Sevgilisi Kervan, ablama 'Annen olduğu sürece bizim ilişkimiz olmaz' demiş!"
Bu zamana kadar susmayı tercih ediyordum ancak artık merak edilen her şeyi açıklayacağım. Hastaneye giderken aklımda hiçbir şüphe yoktu. Ablamın bayıldığını görünce kaza sandım. Sonra intihar denildi. Açıklama gerektiğinde, 'Bir metin hazırlayın, verin; ben anlatayım' dedim."
"Ablam ile annem arasında zaman zaman normal aile tartışmaları olurdu. Ablam duygusal ve kırılgan bir yapıdadır. İlişkilerinde zayıf karakterlidir, karşısındakinin istediğini yapar. Hayatındaki kişiler için kolayca kavga eder. Kimseye iftira atmak istemem ama böyle bir şeye de karakteri uygundur.
Annem, ablamın sevgilisi Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde ablam Kervan'ı görmek için aşağı inince annem engel olmak istedi ve büyük tartışma çıktı.
Son dönemde annemin Tuğyan ve Kervan ile arası açıktı. Bir gün ablam intihar girişiminde bulundu. Mutfak camında... O gün aralarını ben düzelttim. Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır!
Yalova Çınarcık'ta 26 Eylül'de teras katındaki evinin penceresinden düşen ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla Yalova Adliyesi'nde ifade verdi. Olay gecesi İstanbul'da olduğunu, ablası Tuğyan'ın arayıp haber verdiğini, yolda komşudan annesinin öldüğünü öğrendiğini anlattı.
Kızı Tuğyan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmasının ardından müşteki olarak ifade veren Tuğberk'e savcılar 6 saat boyunca 26 soru sordu. Bu ifade cinayet şüphesini derinleştirdi.
Öne çıkanlar:
Annesi ile ablası arasında sık tartışma olduğunu belirten Tuğberk, "Bu tartışmalar fiziksel şiddete dönüşmezdi. Annem her gün alkol alırdı. Market siparişlerinde 12-24 ekstra shot bira olurdu. Bitirince sohbet uzarsa yine içerdi." dedi.
Evdeki cam kırıklarına açıklık getiren Tuğberk, "Eve girmem gerekti ama anahtar bende yoktu. Ablam hiçbir şey almadan çıkmış. Polisler de kapıyı çekip gitmiş. Şifreli kapı firmasına ulaşamadım. Komşu Seval teyzenin terasından girdim. Çift camı yumrukla, montla, sonra taşla kırdım." diye anlattı."
"Annesinin odasındaki küçük kasanın bozuk olduğunu söyleyen Tuğberk, "Orada para veya altın saklamazdı. Bilezikleri kolunda taşırdı. Kasadan yeşil sırt çantasını aldım. İçinde anneannemin kesilmiş saçı, banka cüzdanları, şarkı sözleri, telif evrakları, eski evlilik cüzdanı, arsa tapuları vardı." dedi.
Ses kayıtlarını dinlediğini belirten Tuğberk, "Hadi görüşürüz" sözünün annesine ait olabileceğini söyledi ancak emin değil. Diğer ifadeleri ayırt etti: "Bırak beni", "Ben oynamayı bilmiyorum ki.", "Atacağım camdan, atlayacak mısın camdan", "Gerek var mı?" ya da "Kelebek var mı?", "Gel bakalım." gibi sözleri ablasına ait olarak tanımladı."
"Annem camlardan korkardı, temizlikçiye bile 'Ben çıktıktan sonra çık' derdi. Eskiden cam üstüne düşüp kolu kesilmişti. Açık camdan ürkerdi, yaklaşmazdı ancak zorunlu durumlarda yaklaşırdı."
"Annemin açık cam önünde bulunmasının üç sebebi olabilir: Camı kapatmak, kelebek gibi böceği atmak veya biri tarafından götürülmek. Kendisi asla o dar yere gitmezdi. Yatak pozisyonu da değiştirilmişti."
Annem Kervan'dan nefret ederdi. Tuğyan erkek için herkesi siler. Başta iyiydiler, sonra sahne olayı yüzünden bozuldu. Kervan'ın amcası para saçınca annem şaka yaptı, Kervan alındı. Annem arabaya zarar verdi. Kervan Tuğyan'a "Annen seni para karşılığı sattı" dedi. Ablam intihar girişiminde bulundu.
"TUĞYAN, ANNEMİ KERVAN İÇİN ÖLDÜREBİLİR"
Tuğyan ilişkilerinde zayıftır, erkek için her şeyi yapar. Kervan için öldürebilir. Daha önce hamilelik yaşamıştı."ANNEM MALKATAYI ÇOK SEVERDİ O ŞARKI İÇİN ORAYA GİTTİ"Annem Malkata şarkısına bayılırdı, o yüzden odaya gitmiş olabilir.
Tuğyan geçmişte uyuşturucu kullandı, annem bıraktırmaya çalıştı. Ablam çok yalan söyler.
Şüphe sorusuna: Şüphem oldu ama üzüntüsünü görünce vazgeçtim. Şimdi tüm olayları düşününce inanmak istemiyorum. Yapmışsa şikayetçiyim, herkes cezalarını çeksin.
Gerçeği bilmiyorum ama ortaya çıkmasını istiyorum. Telefonumu inceletebilirim."
GÜLLÜ KİMDİR?
Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, Roman kökenli Türk arabesk ve fantezi müzik şarkıcısıdır. 15 Ekim 1973'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğdu. 1990'lı yıllarda "Kasımpaşalı Güllü" lakabıyla ün kazandı.
Küçük yaşlarda düğün salonları ve gece kulüplerinde şarkı söyleyerek müzik kariyerine başladı. Roman havalarını arabesk-fantezi tarzıyla harmanlayarak geniş hayran kitlesi edindi.
En bilinen şarkıları arasında:
"Kasımpaşalıyım"
"Gülüm Var"
"Oyuncak Gibi"
"Değmezmiş Sana"
yer alır.
1996'da müzik yapımcısı Gürol Gülter ile evlendi, bu evlilikten Tuğyan Ülkem ve Tuğberk Yağız adlı iki çocuğu oldu. Evlilik sonrası sahnelere ara verdi, 2000'de boşandıktan sonra kariyerine devam etti.
26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti.
Adli Tıp raporu, ölüm nedenini yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, iç kanama ve travmatik yaralanmalar olarak belirledi; zehirlenme veya darp izine rastlanmadı.
Ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı ve kızı hakkında tutuklama kararı çıktı.