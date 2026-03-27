Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Orhan Esen, Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 61 yaşındaki sanatçının vefatı müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Esen, müzikal kariyeri boyunca sayısız esere imza atmıştı.

KARŞIYAKA'DA DEFNEDİLECEK

Esen’in yeğeni Emrah Esen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sevenlerini bilgilendirdi. Esen şunları söyledi :

"Sevgili Orhan Esen’i kaybettik. Ankara Demetevler’deki evinde toplanıyoruz. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum." Asistanı ve yeğeni Emrah Esen, Orhan Esen’in Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceğini bildirdi. Sevenleri, sanatçının eserlerini anarak taziyelerini iletti.

HAYAT HİKAYESİ

61 yaşındaki sanatçı, arabesk müzikteki kariyeri ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ölümüyle birlikte müzik dünyasında önemli bir boşluk oluştu. Orhan Esen, 5 Mart 1965’te Ankara’da doğdu. Babası Mustafa Esen, ünlü keman hocası Haydar Tatlıyay’ın öğrencisi olup, Safiye Ayla, Zeki Müren ve Ümmü Gülsüm gibi dönemin büyük sanatçılarına eşlik etmişti. Orhan, küçük yaşta müzik eğitimine başlayarak ud, kanun, bağlama, piyano ve vokal eğitimi aldı; ilk bestesini 13

yaşında yaptı. 1980’de Ankara’da bir ses yarışmasında birincilik kazanan Orhan Esen, aynı yıl amatör albüm çalışmalarına başladı. 1985’te askerlik görevini tamamladıktan sonra profesyonel müzik kariyerine atıldı. 1987’de çıkardığı ilk albümü “Kurban Olayım” büyük başarı yakaladı ve takip eden

yıllarda birçok albüm ve konser gerçekleştirdi. Orhan Esen, 600’ü aşkın bestesiyle tanınır ve eserleri MESAM’a kayıtlıdır. Besteleri, Adnan Şenses, Cengiz Kurtoğlu, Seda Sayan, Güllü gibi birçok ünlü sanatçı

tarafından seslendirilmiştir. 1997’den itibaren hem Türkiye’de hem Almanya’da yaşamış, Avrupa’da konserler vermiştir. Müziğinde Türk Sanat Müziği, Fantazi ve Popüler tarzları birleştirmektedir ve özellikle “Nihavent Gecesi” adlı eseriyle büyük beğeni kazandı.