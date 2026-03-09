Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
Arabasını getirene servet ödüyorlar: Kapıda kuyruk oluştu: İşte o ülkeler...

Arabasını getirene servet ödüyorlar: Kapıda kuyruk oluştu: İşte o ülkeler...

Dünya genelinde artan trafik yoğunluğu ve hava kirliliği, hükümetleri akılalmaz kararlar almaya itiyor. Bazı ülkeler, vatandaşlarını direksiyon başından indirmek için adeta "servet" teklif ediyor.

Arabasını getirene servet ödüyorlar: Kapıda kuyruk oluştu: İşte o ülkeler... - Resim: 1

Avrupa’nın göbeğinde, özellikle Paris gibi metropollerde trafiği bitirmeye kararlı olan Fransa hükümeti, kesenin ağzını açtı. Eski fosil yakıtlı aracını hurdaya veren ve yerine elektrikli bisiklet (e-bike) almayı taahhüt eden vatandaşlara tam 4.000 Euro (yaklaşık 145 bin TL) nakit desteği sağlanıyor. Uygulama o kadar popüler oldu ki, şehir merkezlerindeki bisiklet yollarında trafik oluşmaya başladı

Arabasını getirene servet ödüyorlar: Kapıda kuyruk oluştu: İşte o ülkeler... - Resim: 2

Kuzey Avrupa ülkesi Litvanya ise işi bir adım öteye taşıdı. Eski arabasını teslim edenlere yaklaşık 1.000 Euro değerinde bir "mobilite çeki" veriliyor. Vatandaşlar bu çekle elektrikli scooter alabiliyor veya yıllarca sürecek ücretsiz toplu taşıma kartına sahip olabiliyor.

Arabasını getirene servet ödüyorlar: Kapıda kuyruk oluştu: İşte o ülkeler... - Resim: 3

2026 yılının en dikkat çekici haberi ise bir ada ülkesi olan Malta’dan geldi. Trafik yükünü kaldıramayan ülkede, eski aracını trafikten çekenlere sunulan teşvik paketi 11.000 Euro bandına dayandı.

Arabasını getirene servet ödüyorlar: Kapıda kuyruk oluştu: İşte o ülkeler... - Resim: 4

Hükümetlerin bu cömertliğinin arkasında aslında matematiksel bir hesap yatıyor.

Arabasını getirene servet ödüyorlar: Kapıda kuyruk oluştu: İşte o ülkeler... - Resim: 5

Yeni yollar ve otoparklar yapmak yerine, mevcut araç sayısını azaltmak devlet bütçesi için daha karlı.

Arabasını getirene servet ödüyorlar: Kapıda kuyruk oluştu: İşte o ülkeler... - Resim: 6

Trafikte kaybolan iş gücü saati, ülke ekonomilerini her yıl milyarlarca dolar zarara uğratıyor.

