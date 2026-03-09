Arabasını getirene servet ödüyorlar: Kapıda kuyruk oluştu: İşte o ülkeler...

Avrupa’nın göbeğinde, özellikle Paris gibi metropollerde trafiği bitirmeye kararlı olan Fransa hükümeti, kesenin ağzını açtı. Eski fosil yakıtlı aracını hurdaya veren ve yerine elektrikli bisiklet (e-bike) almayı taahhüt eden vatandaşlara tam 4.000 Euro (yaklaşık 145 bin TL) nakit desteği sağlanıyor. Uygulama o kadar popüler oldu ki, şehir merkezlerindeki bisiklet yollarında trafik oluşmaya başladı