Türkiye genelinde İsrail markalarına yönelik boykot hareketi hızla yayılırken, en dikkat çekici örneklerden biri Tokat'ın Niksar ilçesinden geldi. Bir vatandaş, arabasının üzerine İsrail tarafından üretilen çeşitli ürünlerin etiketlerini yapıştırarak boykotun kıvılcımını ateşledi. Bu eylem, sadece Gazze'deki zulmü değil, Filistin, Irak, Yemen, Lübnan ve Afganistan gibi birçok coğrafyada yaşanan acıları da gündeme taşıdı.

Bu yaratıcı eylem, Gazze'den başlayarak Filistin, Irak, Yemen, Lübnan ve Afganistan gibi bölgelerdeki acıları ifşa ederek sosyal medyada hızla viral hale geldi. Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in katliamcı politikalarına karşı güçlü bir duruş sergileyen protesto, boykot çağrılarını alevlendirdi ve milyonlara ulaştı.

İsrail ürünlerine yönelik boykot, BDS (Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar) hareketinin bir parçası olarak küresel çapta sürüyor. Türkiye'de özellikle market alışverişlerinde İsrail menşeli gıdalar, içecekler, giyim ve kozmetik ürünleri boykot listelerinin başında geliyor.

İsmini açıklamak istemeyen Tokatlı vatandaş, eylemini şu sözlerle ifade etti: İnsanlık ailesinin barış ve güven içinde yaşaması için her bireyin can, mal, inanç ve akıl özgürlüğüne sahip olması gerekir. Bu haklar, insana doğuştan verilmiş evrensel haklardır ve hiçbir güç bunları gasp edemez. Bugün birey olarak ben, elimdeki imkânlarla Yürüyen Boykot adını verdiğim projeyle farkındalık yaratmak istedim.