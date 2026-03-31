31 Mart 2026 Salı
Arabasında olmayana para cezası kesilecek: Araç sürücüleri dikkat

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan maddelere göre, sürücülerin zorunlu ekipmanları araçta hazır bulundurmaması halinde idari para cezası uygulanıyor. Bu nedenle söz konusu malzemelerin eksiksiz ve doğru şekilde araçta taşınması büyük önem arz ediyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre, zorunlu ekipmanların eksik, arızalı ya da kullanıma hazır olmaması halinde sürücülere ceza uygulanıyor.

2026 senesinden itibaren belirlenen bu ceza, erken ödeme durumunda indirimli olarak 934,5 TL'ye düşüyor ve ayrıca sürücü belgesine 10 ceza puanı işleniyor.

Direksiyon başındaki kişi araç sahibi değilse, aynı ceza tutarı aracın tescil plakasına da ayrıca uygulanabiliyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan düzenlemelere göre, araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlar net bir şekilde ortaya çıktı.

Trafik denetimlerinde bu ekipmanların eksik ya da kullanıma hazır olmaması durumunda sürücülere idari para cezası uygulanıyor.

ARABASINDA OLMAYANA CEZA KESİLECEK

Yasal düzenlemeye göre otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçlarda belirli ekipmanların bulunması zorunlu.

Bu kapsamda kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, kış şartlarında kullanılmak üzere patinaj zinciri, yangın söndürme tüpü ve çekme halatı araçlarda hazır bulundurulmalı.

Bu ekipmanlardan herhangi birinin eksik olması durumunda sürücülere 1246 TL idari para cezası kesiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
