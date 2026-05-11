Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve görüşe açılan "Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlıyor.

Özellikle ikinci el araç alım-satımında meydana gelen mağduriyetlerin önüne geçmek isteyen bakanlık, ekspertiz sürecini baştan aşağı dijitalleştiriyor ve fiyatlandırmayı kontrol altına almaya hazırlanıyor.

İL VE İLÇE BAZLI "TAVAN FİYAT" DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi fiyatlandırma üzerine. Bakanlık, meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır (taban ve tavan fiyat) belirleme yetkisine sahip olacak.

Kapsama Göre Fiyat: Ücretler; aracın sınıfına (binek, ticari vb.) ve sunulan hizmetin kapsamına (full paket, motor testi vb.) göre değişecek.

Bölgesel Farklılık: Kira ve maliyet giderleri göz önüne alınarak fiyatlar il veya ilçe bazında farklılaştırılabilecek.

Bakanlık bünyesinde kurulacak olan "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" ile tüm raporlar dijital ortama taşınacak.

Karekodlu Takip: Vatandaşlar, rapor üzerindeki karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anlık olarak sorgulayabilecek.

Geçmiş Kaydı: Aracın tescil, muayene, kilometre ve servis kayıtları bu sistem üzerinden izlenebilecek. Verilerin sisteme yüklenmesi zorunlu hale gelecek. Bu yöntemle raporların sonradan değiştirilmesinin önlenmiş olacak.

HATALI RAPORUN FATURASI İŞLETMEYE KESİLECEK

Düzenleme, ekspertiz işletmelerine ağır bir sorumluluk yüklüyor. Eğer düzenlenen raporda bir hata, eksiklik veya gizlenmiş bir kusur varsa ve bu durum aracın rayiç değerini düşürüyorsa; oluşan değer farkından veya onarım masraflarından ekspertiz işletmesi sorumlu olacak. Bu tazminatlar, işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu mesleki sorumluluk sigortasından karşılanacak.

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ, 3 GÜN İÇİNDE SONUÇ

Sabah'ın haberine göre raporun hatalı olduğunu düşünen taraflar için hızlı bir itiraz mekanizması kuruluyor:

İtiraz Süresi: Vatandaşlar 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek.

Sonuçlandırma: İşletme, itirazı en geç 3 gün içinde gerekçeli olarak yanıtlamak zorunda.

Ücretsiz Yenileme: İtiraz haklı bulunursa araç yeniden muayene edilecek ve rapor ücretsiz olarak yenilenecek.