Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine de uğrayan Bıçakçı, özellikle Kurban Bayramı öncesinde işlerinde büyük bir artış yaşandığını dile getirdi. Mesleğe genç yaşlarda adım attığını belirten Bıçakçı, yıllardır aracıyla il, ilçe ve köyleri gezip vatandaşların bıçaklarını yeniden keskin hale getirdiğini anlattı.

Bayram yaklaşırken yalnızca evlerde kullanılan bıçaklara değil, kasapların yoğun şekilde kullandığı kesim bıçaklarına da ciddi talep geldiğini vurgulayan Bıçakçı, hazırlık sürecinin hızlanmasıyla birlikte tempolarının iyice arttığını söyledi. “Kurban Bayramı öncesinde işlerimiz yoğunlaşıyor. İnsanlar bıçaklarını son ana bırakmadan biletmek istiyor. Kasaplar da kesim öncesi bıçaklarını hazır hale getirmek için bize başvuruyor” diye konuştu.

Trakya’nın dört bir yanında hizmet verdiğini ifade eden Bıçakçı, hem mesleğini sürdürmekten hem de insanlara fayda sağlamaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.