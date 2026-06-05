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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Araban ilçemize bağlı Elif Mahallesi ile tarihi Rumkale arasındaki 13 kilometrelik yolun konforunu artırmak için sıcak asfalt serim çalışmalarına başladık.

Vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat seyahat edebilmesi adına ekiplerimiz sahada, işinin başında. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlar, sıcak asfalt serimi çalışmaları için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.