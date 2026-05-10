Arabalar 'Çin Malı' çıktı: MG ve BYD'de pas krizi

Avrupa pazarında hızla yayılan Çinli elektrikli araçlarda "paslanma" sorunu gündeme taşındı. Piyasada hızla yükselen MG ve BYD gibi markalarda, son birkaç yıldır kullanıcıların şikayet ettiği korozyon sorunları dikkat çekiyor. Avrupa genelindeki kullanıcı bildirimlerine göre özellikle MG ZS EV, MG4 ve MG5 modellerinde paslanma belirtileri görülmekte.

Şikayetler özellikle gövde altı, kaynak noktaları, kapı eşikleri ve kritik yapısal bileşenler gibi korozyona en açık bölgelerde yoğunlaşıyor. Nem oranının yüksek olduğu ve kışın yollarda tuz kullanımının yaygın olduğu İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde bu durumun daha belirgin olduğu vurgulanmakta. Hatta bazı durumlarda sadece birkaç aylık veya düşük kilometreli araçlarda bile ortaya çıktığı belirtiliyor.