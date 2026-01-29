Son senelerde otomatik vitesli araçlara yönelim hızla artıyor. Bu ilgi satışlarda da net bir şekilde görülür hale geldi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından duyurulan verilere göre geçen sene Türkiye’de sıfır km otomobil satışları 1 milyon 84 bin 496 adet olarak hesaplandı. Satışlarda %10,62 yükseliş meydana gelirken, 2025, rekor senesi olarak geride kaldı.

GEÇEN SENE SATILAN ARAÇLARIN YÜZDE 95'İ OTOMATİK VİTES

Bu arada toplam satışlar içerisinde otomatik vitesli araçlar, 1 milyon 30 bin 458 adet gibi oldukça yüksek bir orana ulaştı. Manuel vitesli araç satışları ise sadece 54 bin 38 adet satıldı.

Öte yandan geçen yıl satılan araçların yüzde 95 gibi büyük çoğunluğunun otomatik vitesli araçlardan oluştuğunu da ortaya çıkardı.

NEDEN OTOMATİK VİTES?

Uzman isimler, otomatik vitesli araçların yoğun trafikte önemli bir sürüş kolaylığı sağladığı, muhtemel kaza riskini de oldukça düşürdüğünü, bu nedenle otomobil severler tarafından çok daha fazla tercih nedeni olarak görülüyor.

Bununla beraber üreticiler, otomatik vites araç kullanan sürücülerin en sık yaptığı 5 hatayı açıkladı.

1-TAM DURMADAN VİTES DEĞİŞTİRMEK

Araç hareket halindeyken, vites konumunu değiştirmek, en sık hatalardan biri olarak görülüyor. Otomobil hafif de olsa ileri giderken vitesi “D” konumundan “R” konumuna getirmek ya da tam tersi bir hareketin, özellikle şanzıman dişlilerine büyük zarar verdiği belirtiliyor.

2-DURDUKTAN SONRA “P” KONUMU…

Bir diğer hata ise park etmelerde yaşanıyor. Sürücüler durmasının ardından zaman zaman aracı doğrudan “P” (Park) konumuna getiriyor ve ayağını bundan sonra frenden çekiyor. Bu hareket, aracın bütün ağırlığını şanzıman içindeki kilit mandalına bindiriyor. Özellikle yokuşlu yollarda bu şekilde bir park, mandalın kırılma riskini de beraberinde getiriyor.

Bu nedenle park ederken önce aracı durdurmak, ardından frene basılı halde iken vitesi N (Boş) konumuna almak gerekiyor. Daha sonra ise el freninin çekilmesi ve ayağın frenden çekilerek yükün el frenine binmesinin sağlanması gerekiyor.

3-DUR-KALKLARDA “N” KONUMU…

Özellikle yoğun trafikte ya da kırmızı ışıkta vitesi “N” konumuna almak “daha az yakıt tüketimi” gibi nedenlerle sıklıkla tercih ediliyor. Fakat bu durum, otomatik otomobillerde şanzımanı aşındırıyor ve yoruyor.

4-HAREKET HALİNDE İKEN “N” KONUMU

Manuel vitesli araçlarda yakıt tasarrufu için yokuş aşağı giderken sıklıkla vites boşa alınıyor. Fakat otomatik şanzımanlı araçta yokuş aşağı vitesi boşa almak, yakıt tasarrufu sağladığı gibi, şanzıman yağlamasını kısıtlayabiliyor ve motor freni özelliğini devre dışı bırakıyor.

Bu nedenle araç hareket halinde bulunurken, vitesin her zaman “D” konumunda kalması tavsiye ediliyor.

5-ARACI “N” KONUMUNDA ÇEKMEK

Otomatik bir araç arıza yaptığında, manuel araçlarda olduğu gibi boş vitese alınarak çekilmemeli. Aksi halde şanzıman dişlileri zarar görebilir. Bu nedenle otomatik bir araç, bir çekici vasıtasıyla tekerlekleri yerle teması kesilerek taşınmalı.